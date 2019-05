Toda la atención en el mundo Unión está puesta en las elecciones del próximo 1 de junio, donde después de mucho tiempo los hinchas podrán elegir a las autoridades que regirán los destinos del club.

El primero en oficializar su lista fue Rubén Decoud. Luego Rodrigo Villarreal presentó la suya y, a poco más de una hora para el vencimiento del plazo, este miércoles por la tarde Luis Spahn hizo lo propio. La sorpresa fue el regreso de Jorge Molina a la política del club.

Hubo muchas idas y vueltas durante este tiempo, donde todo parecía indicar que Marcelo Martín cumpliría un papel decisivo, debido a que podía llegar a aglutinar a las distintas fuerzas o bien asociarse nuevamente con Spahn, con otros de los candidatos o presentar una cuarta lista.

La nómina completa del oficialismo.

Sin embargo, en una conferencia de prensa que brindó el pasado viernes, Martín explicó los motivos por los cuales no se presentaría como candidato ni apoyaría a ninguna de las listas que pretenderán quedarse con el gobierno del club.

"Hablamos con otras agrupaciones buscando consenso. No logramos consolidar una idea y descartamos una cuarta lista ya que no iba a ser sano, preferimos plantarnos y decir lo que pensamos y cómo vamos a seguir de aquí en adelante. Vamos a intentar que se puedan cambiar cosas ya que en poco tiempo vamos a tener dificultades serias, hay que tener un cuidado muy especial", explicó el actual vice tatengue.

Mientras que Rodrigo Villarreal de Triunfo Tatengue, y Rubén Decoud de Glorioso 89 picaron en punta y oficializaron que se presentarían en las elecciones, para las cuales este miércoles 22 de mayo, vence el plazo para presentar listas.

Glorioso 89, con Rubén Decoud a la cabeza, fue el primero en presentar su lista.

Mientras que el que luego definió que iría a los comicios con la ambición de mantenerse como máximo titular tatengue fue Luis Spahn, quien en diálogo con La Vida Color de Unión, destacó: "La forma en que se desarrolló la política revirtió algunas cosas, la posición familiar, de mis hijos y mi señora que no les gustó el trato que recibí. Que digan que es un ciclo terminado como dijo Decoud o mi límite es Spahn como aseguró Villarreal. Dichos que no correspondían, no obraron bien. Debieron tomar otra posición, yo me quería ir, pero mi familia siente que me quieren echar y ellos revirtieron mi postura inicial".

Hasta el momento se presentó en primer lugar la lista de Glorioso 89, que llevará como presidente al doctor Rubén Decoud, quien estará acompañado por Diego Sales (vice 1), Adrián Cornaglia (vice 2) y Orlando Raúl Lozada (vice 3).



Minutos después el que oficializó los cargos y apellidos que lo acompañarán fue Rodrigo Villarreal por Triunfo Tatengue, en tanto en las horas que restan hasta que expire el plazo se aguarda por Luis Spahn y el resto de los integrantes de la Comisión Directiva que lo acompañarán.

Triunfo Tatengue también oficializó su lista.