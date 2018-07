Troyansky: "Me gustó mucho el desafío de jugar en Unión"

Gamba porque se le terminó su contrato y busca un nuevo destino futbolístico fuera del país, mientras que Soldano es la principal carta de venta que tiene el club, y los dirigentes evalúan diferentes alternativas y propuestas que llegan desde varios clubes del exterior.





Por eso se aceleraron las gestiones para sumar a Franco Troyansky, el atacante surgido futbolísticamente de Olimpo de Bahía Blanca, de donde viene de perder la categoría. El Tate le compró la mitad de su pase y en las próximas horas Pochito estará en Santa Fe para someterse a la revisación médica y luego firmar su contrato que lo ligará al club por las próximas tres temporadas.













El atacante habló con Diez en la City (FM "X" 103.5) sobre esta posibilidad que se le abrió en su carrera deportiva y comenzó diciendo: "Tengo muchas expectativas con esta posibilidad. A Unión lo sigo desde hace mucho tiempo y viene jugando bien, se hace respetar. Estoy muy contento por este paso en mi carrera deportiva y ahora solo queda dar lo mejor".





Y agregó: "Llegué a Olimpo a los 11 años desde Algarrobo (ciudad de Buenos Aires donde nació) y en 2016 debuté en Primera División. Tengo 21 años y varios partidos con Olimpo".





En cuanto a cómo se dio su llegada al Tatengue, el atacante destacó: "Hablé con el manager Martín Zuccarelli y cuando llegue a Santa Fe me pondré en contacto con el cuerpo técnico y mis compañeros".













Cuando se le preguntó sobre por qué se inclinó por la oferta de Unión antes que la de Argentinos , contestó: "No había diferencias en cuanto a lo económico entre lo que ofrecían los dos clubes. Le dije a mi representante que quería ir a Unión, porque fue el que más interés mostró desde un comienzo. Es un club grande de Primera y está pisando fuerte, va a jugar Copa Sudamericana y me gustó mucho el desafío".





Por último, se le pidió que hiciera un análisis sobre si su estilo de juego se asemeja más al de Lucas Gamba o al de Franco Soldano y afirmó: "Los dos son grandes jugadores. Pero no me gusta describirme, mejor prefiero que me vean y saquen sus conclusiones. Me inicié como delantero, pero puedo jugar por la banda izquierda sin ningún problema".





