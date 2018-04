"Tuvimos errores en contra de Unión"

Horacio Elizondo es la máxima autoridad dentro del referato argentino ya que preside la Dirección Nacional de Arbitraje. Por ello es materia autorizada para opinar sobre los fallos en contra que debió soportar Unión en los últimos encuentros. Aunque el propio Elizondo llamó a Leonardo Madelón por la reacción que tuvo el DT de encarar al árbitro Federico Beligoy y que le valió la expulsión.





El ex-árbitro que dirigió el Mundial 2006 reconoció que el Tate fue perjudicado, pero destacó la tarea de Beligoy entendiendo que en ese partido tuvo muchos más aciertos que errores y es por eso que habló con Madelón para que entre en razones y no se excuse en el arbitraje.





"Yo vi el partido entre Unión y Tigre como veo todos los partidos y encima que venía cuestionado mediáticamente se le sumó la protesta de Leonardo Madelón. Pero en ese partido, el único error que tuvo Federico fue no cobrar un tiro libre directo volviendo atrás la jugada y debiendo amonestar a un jugador que no estaba amonestado.¿Fue un error grave? No, Mediano? sí, pero tuvo un montón de aciertos en un partido atípico en donde un equipo ganaba por dos goles a los 38' y termina 3 a 3. Una locura hermosa desde lo emocional y encima se fueron dos jugadores expulsados", comenzó diciendo Elizondo.





Para luego agregar "Pero la protesta de Madelón tiene que ver con que nosotros venimos teniendo fallos erróneos en contra de Unión. Hace dos fechas atrás (San Martín de San Juan) no le cobramos un penal sobre la hora. Después contra Argentinos le cobramos dos penales en contra, uno bien y otro mal y es por eso que Madelón debe estar como todo Unión pendiente de entrar a una copa y después de algunos errores y de no ligar en los últimos tres partidos saltó".