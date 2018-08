Un club italiano también pone la mira en Soldano

"Algunas cosas me dan risa, porque me vendieron tantas veces... Me parece que hay una tendencia periodística y dirigencial a exponerme como jugador. Ningún dirigente salió a ratificar que me habían vendido, primero a Atlético de Nacional, después al Levante, a Grecia. Por lo cual trato de no hablar, mantenerme al margen, soy fiel a mi palabra, siempre dije que mientras tenga contrato y sea jugador del club lo voy a respetar", fue la picante frase que dejó el atacante.





LEER MÁS ►► Los barras de Unión sancionados en el Mundial estuvieron el sábado en la cancha









Mientras que cuando se lo consultó sobre la chance del Olympiacos de Grecia, que parecía a esa altura el equipo que aceleraba por su contratación, contestó: "Me seduce, me parece que es una buena posibilidad, hay muchas alternativas dentro del fútbol griego, aunque la que más nombre y fuerza toma es la del Olympiacos, que es un club histórico de Europa que juega competencias europeas. Pero estos últimos cuatro días le dije a mi gente que no me digan nada del tema, porque sino se me iba a ser muy difícil jugar y me enfoqué solo en Unión".





Embed







Pero este lunes se volvió a mencionar la chance del Levante de España, mientras que en las últimas horas apareció un equipo italiano que estaría interesado en contratar al goleador de Unión. Se trata del Frosinone, equipo que viene de ascender a la Serie A del Calcio





El Frosinone es un club de fútbol de Italia, de la ciudad de Frosinone, provincia de Frosinone, en la región del Lacio. Fue fundado en 1912 y refundado dos veces. En la temporada 2015/2016 jugó por primera vez en su historia en la Serie A, liga a la cual regresa en la temporada 2018/2019.













El sitio Tutto Mercato, informó: "Hay una chance para que Franco Soldano se sume al Frosinone. El delantero argentino de Unión de Santa Fe podría reforzar el ataque. El clase '94 es un jugador muy físico que ha madurado mucho en los últimos años. En el pasado reciente también había sido vinculado a Turín".





Mientras tanto, Madelón se ilusiona con la posibilidad que el delantero se quede finalmente para afrontar la temporada 2018/2019 en Unión, ya que lo considera un jugador clave en su esquema de juego. En tanto, los dirigentes aguardan por la llegada de una oferta que se acerque a los 4.000.000 de dólares limpios que aguardan por el 75% de su ficha que poseen.





Franco Soldano estalló el pasado sábado luego de convertir el tanto que le dio a Unión la victoria frente a Aldosivi por 1-0, en el estadio 15 de Abril. El sunchalense brindó una conferencia de prensa, donde se refirió a todos los rumores que circularon en este mercado de pases y que lo involucraron con diferentes clubes, del país y del exterior.