¿Un ex-Colón podría dejar a Unión sin su goleador para el Clásico?

Desfilaron varios clubes que se mostraron interesados en contratarlo, de Inglaterra, Italia, España, México, Brasil , Turquía, Grecia y otros destinos exóticos que el mismo Soldano se encargó de descartar debido a que no formaban parte de su deseo futbolístico.





En tanto que en los últimos días quien pareció acelerar por su contratación fue Monterrey, uno de los grandes del fútbol mexicano, cuyo mercado cierra el próximo 5 de septiembre. Pero a pocos días de que se le baje la persiana a la chance de contratar jugadores no hubo novedades importantes, por lo cual se fue diluyendo esa chance como tantas otras.





Pero en las últimas horas esta posibilidad pareció encenderse nuevamente luego que se conociera que Fluminense le bajara el pulgar a la venta de Pedro Abreu, ya que los aztecas ofrecieron 17 millones de euros, y los brasileños se pusieron firmes en no dejarlo ir por menos de 20 millones.









Sin embargo, sería una operación que le daría a los dirigentes la posibilidad de venderlo en los últimos días de dicho mercado, es decir que podría jugar el Clásico frente a Colón del próximo domingo y luego cerrarse su transferencia a Monterrey, en una negociación que sería muy beneficiosa para todas las partes.





Embed Relacionan al delantero Franco Soldano con el #Celta | Moi Celeste https://t.co/2AtuflvKGJ — Celtistas Addict (@CeltistasAddict) 30 de agosto de 2018







Pero surgió un nuevo interesado en contar con Soldano. Se trata de Antonio Mohamed, quien le solicitó a los dirigentes del Celta de Vigo que aceleren las gestiones para comprar su pase. Vale recordar que este viernes 31 de agosto se cierra bajo todo concepto el mercado español.









Todavía no hubo muchas novedades al respecto, pero si llegan los españoles sobre el cierre del libro de pases con una propuesta firme, que económicamente le sea últil a los dirigentes y que al jugador lo llene desde lo deportivo se le podría dar curso.





De esta manera serán claves las próximas horas para saber si Celta avanza o no en su contratación, si finalmente es Monterrey quien se termina quedando con el goleador o si se queda hasta fin de año en el Tate cuando se abran nuevamente los mercados de las principales ligas europeas.





En las horas previas al Clásico a Madelón no solamente lo tiene en vilo si llega o no en condiciones Nereo Fernández, sino que además debe cruzar los dedos para que el Celta no acelere la incorporación de Soldano, debido a que si se efectiviza sería imposible que pueda jugar el domingo ante Colón.

















Se escribe un nuevo capítulo en la novela de Franco Soldano. El goleador de Unión tenía muchas esperanzas de ser vendido en este mercado de pases, mientas que el club tenía la misma pretensión, debido a que esperaba embolsar una cifra millonaria por el 75% de su ficha.