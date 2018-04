Una baja sensible para Unión

En Unión aún perdura el gusto amargo por los tres puntos que se le escaparon el sábado pasado ante San Martín (SJ). Lo tenía en el bolsillo gracias al gol del debutante Matías Gallegos, pero en el final se durmió y el Santo llegó al empate a través de Claudio Spinelli. Un golpe que sacudió a un estadio que hasta ese momento estallaba de algarabía y que de golpe y porrazo se encontró con esta sorpresa.





Tras cartón, en ese momento el equipo estaba en zona de Copa Libertadores , con lo cual la bronca se maximiza. De todas maneras, el cuerpo técnico que comanda Leonardo Madelón ya dio vuelta la página y se mentaliza en ir a ganar el próximo viernes, a las 21.15, en La Paternal ante Argentinos Juniors, un rival muy complicado, mucho más cuando es local.









el conductor rojiblanco ya sabe que debe hacer una variante obligada por la lesión en el hombro de Bruno Pittón. Una baja sensible, ya que es una de las piezas que conforman la sólida defensa, que recuperó a Damián Martínez por el lateral derecho. Ahora queda rengo en el andarivel izquierdo, aunque tiene un reemplazante natural: Luciano Balbi. Para dicho encuentro,, que recuperó a Damián Martínez por el lateral derecho. Ahora queda rengo en el andarivel izquierdo, aunque tiene un reemplazante natural: Luciano Balbi.





Bruno Pittón 2.jpg Prensa Unión





De diferentes características, pero con idéntica misión: defender y ser salida permanente. Hasta el momento todos los que ingresaron en este plantel "corto" respondieron con creces y Madelón confía plenamente en el jugador que llegó desde el fútbol español. No había podido ganarse la titularidad por el gran nivel del mayor de los Pittón.





LEER MÁS: El debut soñado para Matías Gallegos





Después, no se avisaron otras variantes, a no ser que el técnico piense en otra estrategia y se la juegue por un movimiento diferente. El Bicho llegará de atender a domicilio a Gimnasia (LP) por 3-1 y por eso tendrá el ánimo por las nubes. Es un rival que demanda de una concentración suprema y por eso habrá que estar alertar para intentar llevarse los tres puntos. Por ahí quizás la idea pase por insistir en la presión alta, ya que el elenco de Alfredo Berti siempre quiere salir jugando y por eso sería una interesante apuesta buscar forzar el error.





De igual modo, aún quedan algunos días para que se tengan más detalles del plan que armará Leo Madelón, aunque hay muchas certezas de lo que puede hacer. Eso sí, lo que está claro es que Unión saldrá a ganar.