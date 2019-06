Foto: Gentileza Unión en tu dial

Era la palabra más esperada. Tal vez, como nunca en los últimos tiempos, sus respuestas fueron muy extensas y prefirió en un tema picante despejar el balón al lateral, si hay que usar un término futbolístico.

Este viernes Leonardo Madelón mantuvo su primer contacto con la prensa, y en el inicio se refirió a cómo encontró el plantel en su regreso de las vacaciones. Al respecto apuntó que "los encontramos a todos bien, los pesos están bien, estuvieron con nutricionistas, el grueso del plantel los vi muy bien, empezando una etapa para acomodar cosas al inicio del torneos, esperar las idas, los ingresos y egresos, estoy con muchas ganas y muy feliz. Le agradezco al club que depositó confianza en este cuerpo técnico, la idea si Unión estuvo bien en los últimos años, no prometer nada raro, sino que Unión esté cada vez mejor".

Te puede interesar Unión no fue la excepción: le ofrecieron al arquero que acercaron en todos lados

La gran pregunta sobre el actual estratega giró en torno a las duras declaraciones de Eduardo Magnín respecto a su salida como DT de Reserva. Claro que el orientador rojiblanco prefirió no responder y se limitó a expresar que "tengo mucha tranquilidad, simplemente no necesito condiciones para venir al club para sacar a nadie de Reserva, hoy no hay técnicos, me encargo del plantel profesional superior, no se que pasó ahí, Eduardo habló, tuvimos una relación muy buena en estos dos años, si dijo lo que dijo lo respeto, lo dijo, lo sintió y está bien".

Para más adelante, agregar: "No hablo más de este tema porque no tiene sentido hablar, por el lado de Bottinelli se terminaron contratos, el mismo que si termina el mío y me voy, no tengo porque enojarme. Botti le dio mucho profesionalismo a los juveniles, al plantel, nos ayudó en la jerarquía, fueron dos años, estaba bien para recambiar porque hay gente que está esperando abajo para motivar a todas las partes, la relación fue muy buena".

Te puede interesar El volante que está en el radar de Unión

Y en pos de explayarse sin medir otra consulta, dejó de lado la opinión sobre el defensor para abocarse a hablar de la salida de Nereo Fernández. En este sentido el DT expresó que "con Nereo voy a hablar la semana que viene, estuve afuera, pasa a ser un hijo deportivo para mí, debuta en 2001 con 21 años y lo quise llevar a Gimnasia, vuelvo y lo tengo gracias a Gerardo Barisone que me insistió para traerlo y estuvo 5 años con nosotros. Cuidó los dos arcos, soy muy agradecido, nos vamos a juntar el lunes, si no está es porque uno entiende, la Comisión Directiva también que necesita recambiar gente, tiene una edad avanzada donde tenemos chicos que necesitan confianza".

Siempre en pos de ampliar su análisis de la no continuidad del capitán, Madelón dijo que "son los riesgos que asumen los entrenadores, no hay nada raro, son decisiones deportivas difíciles para los entrenadores, dolorosa cuando tenés que hablar de frente, tengo que armar un equipo muy competitivo y mejorar lo que vinimos haciendo. No busquen nada raro porque no lo hay, si hay defectos y errores son del entrenador, estoy feliz del promedio y la clasificación por segundo año a una copa internaciones. Hay errores que se nos escaparon instancias deportivas como Copa Argentina y Copa Sudamericana. Me tengo que hacer cargo, veremos el próximo compromiso, me hago cargo porque en algo hemos fallado, en el balance Unión está afianzado y no lo podemos dejar caer".