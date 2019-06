"Unión tiene la prioridad", reconoció en todo momento Franco Fragapane respecto a la posibilidad de renovar su contrato atendiendo que su vínculo expira el próximo 30 de junio. Varios están en su misma situación, pero la dirigencia viene hace varios meses intentando tentarlo para que se quede. Sin embargo, por ahora los esfuerzos no fueron suficientes.

Se le hizo una propuesta a finales de 2018 que no convenció a su representación. A partir de allí no volvieron a darse reuniones. Después el extremo explotó al marcar varios goles (siete) y eso generó que la dirigencia vuelva a la carga con una propuesta. Nuevamente recibió uno no como respuesta, al considerarla insuficiente.

Franco Fragapane fue el goleador de Unión en la Superliga con 7 tantos.

En diálogo con medios santafesinos el secretario deportivo del Tate, Martín Zuccarelli, reconoció que había optimismo en torno a la continuidad del futbolista, pero hoy el escenario es bastante complejo como para aseverarlo. El tiempo pasó y no jugaría en favor del Tate, más que nada porque a esta altura el futbolista está analizando firmes propuestas de otras instituciones.

Habría existido una nueva negociación, pero sin una resolución positiva. No se tiene detalles respecto del ofrecimiento, pero la distancia entre lo que pide la gente que maneja al volante por izquierda y lo que puede pagar el elenco de la Avenida López y Planes es considerable. La política de Luis Spahn siempre fue la de no abonar contratos tanto altos para que hipotecar la economía, sin embargo por ahora no convence lo que se puede pagar.

En su momento se habló de un presento interés de Vélez, pero la cosa quedó ahí. También circuló que Rosario Central lo tendría en sus planes, pero también se disipó como muchos otros rumores típicos del mercado de pases.

Eso sí, como viene la mano, Fragapane está más afuera que adentro, hasta que no firme en otro lado, en Unión todavía confían en torcer la historia para que se convierta en patrimonio. Habrá que esperar...