Unión analiza una oferta por Franco Soldano

Unión realizó este jueves el segundo entrenamiento de la semana en el predio Casasol en plena tranquilidad y bajo un hermetismo absoluto. Esto se debe a que todo es a puertas cerradas, casi una constante desde el regreso de Leonardo Madelón a la dirección técnica, que en pocas ocasiones permitió el ingreso a la prensa.





Uno de los detalles tuvo que ver con las ausencias que hubo en el comienzo de las actividades, todas estipuladas de antemano. Ellos fueron los uruguayos Matías Castro y Diego Zabala, y Jonathan Fleita y Lucas Gamba. Justamente el marcador central viajó a Buenos Aires para firmar su contrato a préstamo por un año con Nueva Chicago; mientras que el mendocino acordó no volver hasta que se resuelva su situación.





Vale resaltar que termina su vínculo con la institución el 30 de junio y, pese a que tuvo una importante oferta de renovación, hay posibilidades en el exterior que serían superiores y por eso es muy complejo que continúe en Santa Fe, pese a que siempre se manifestó cómodo y arraigado. Sin embargo, está ante su gran posibilidad de hacer una diferencia económica.





Pero así y todo, mucha de la atención está puesta también en lo que pueda pasar con Franco Soldano, que está en la vidriera después de conquistar 11 goles en la última Superliga. Factor que hizo que equipos extranjeros pusieran los ojos en él. De todas maneras, aún no llegó nada oficial, en un claro síntoma de lo quieto que está el mercado de pases por la disputa del Mundial de Rusia.





Justamente en las últimas horas se conoció el rumor que Atlas de México estaría muy interesado en contratarlo. El tema está en que el sunchalense está aguardando una chance en el fútbol europeo, más que nada para crecer en su nivel futbolístico. No es que el balompié azteca no tenga una buena competencia, pero entiende que está en condiciones de mostrarse un poco más. Por eso no hay apuro por decidirse, aunque vale resaltar que algunos clubes no se quedarán esperando.





Está más que claro que no seguiría en Santa Fe, algo que quiere Madelón, pero tampoco quiere cortarle la carrera y sabe que tendrá que salir a buscar por lo menos dos delanteros más. Hoy es complejo decir cómo terminará todo, porque falta mucho para el inicio de la nueva temporada, pero en los próximas días cada historia irá cambiando de color y por eso habrá que estar muy atentos.