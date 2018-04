Unión dejó escapar una gran chance de meterse en zona de Libertadores

Unión dejó pasar una inmejorable chance para prenderse en zona de Copa Libertadores, tras empatar 1-1 frente a San Martín de San Juan en el 15 de Abril. Matías Gallegos a los 37' del complemento puso arriba al Tate, pero cinco minutos más tarde apareció Claudio Spinelli para decretar el resultado final.





Unión arrancó mejor el primer tiempo, tuvo mayor intensidad, fue ambicioso y buscó por afuera con las subidas de Damián Martínez por derecha, con Franco Fragapane por izquierda. Insinuó mucho pero concretó poco. Se acercó con criterio a los últimos metros pero Lucas Gamba no fue el jugador desequilibrante de otros partidos, mientras que a Franco Soldano no le llegó el balón limpio, por lo que solo quedaba con buenas intensiones ante un equipo que salía jugando y no intentaba meterse atrás, sí tuvo mucha gente en el fondo y los rojiblancos nunca pudo quedar mano a mano para desnivelar.





Con el correr de los minutos el Tate fue perdiendo cierta intensidad y San Martín, con un manejo prolijo en la mitad de la cancha se animó a tocar y buscar por las bandas con Nicolás Maná y Gabriel Carabajal. Así fue que un ataque por el sector derecho donde Bruno Pittón se termina resbalando y lesionando, por el sector derecho hicieron el 2-1 y Maná remató cruzado que derivó en una estupenda intervención de Nereo Fernández, que mandó la pelota al córner.





A partir de allí ambos equipos se terminaron neutralizando, pasó muy poco en los últimos minutos, se hizo un partido de mitad de cancha, donde ambos equipos se neutralizaron para redondear un primer tiempo por demás de discreto.





En el complemento arrancó mejor el Tatengue, que mostró otra actitud desde el inicio. Jugó en campo rival y en el mismo inicio tuvo una inmejorable chance, cuando Balbi desbordó por la izquierda, mandó un centro atrás, pero Soldano frente al arco remató por encima del horizontal, desde una posición inmejorable.





Si bien Unión mostró las mismas falencias en ataque en cuanto a la falta de claridad, San Juan no manejaba la pelota y los jugadores locales recuperaron rápido la pelota. El partido se jugó en ese lapso en campo de San Martín, que apostó por las contras con sus delanteros veloces.





El equipo de Leo Madelón tenía controlado el partido, el ingreso de Droopy Gómez por Zabala le dio mayor dinamismo al equipo. Con lo cual tuvo mayor movilidad por los costados. A los 23' Soldano en una pelota quita estuvo cerca de abrir el marcador pero la pelota se fue desviada.





Luego, a los 31, un paso filtrado de Acevedo le llegó a Mauro Pittón, quien desde una posición incómoda remató desviado.





Madelón sorprendió y mandó a la cancha al pibe Gallegos, quien debutó con la rojiblanca, por un Gamba que no tuvo su mejor partido. El cambio resultó clave ya que el juvenil, con olfato de goleador, tuvo en el lugar indicado, aprovechó un rebote y definió defectuosamente pero efectiva para el 1-0.





Parecía que Unión tenía resuelto el partido, ya que el Santo no había llegado nunca. Daba la sensación que iba a poder manejar el partido hasta el final, pero llegó una jugada aislada. Pablo Magnín apareció por derecha, metió un pase al centro del área, Gómez Andrade intentó anticipar a Spinelli, quien lo hizo pasar de largo, no dudó y definió de gran manera para el 1-1 ante la estirada de Nereo Fernández.





El Tatengue tuvo una clara en el final con Fragapane, y en la jugada previa quedó la sensación que le cometieron penal a Droopy Gómez, quien terminó amonestado por protestarle desmedidamente al árbitro Mauro Vigliano.





Unión se tuvo que conformar con un punto que sabe a poco, ya que un triunfo le daba la chance de meterse en zona de Libertadores. Con el empate quedó séptimo, en puestos de Sudamericana y ahora se le viene un partido ante un rival directo como Argentinos en La Paternal.















Síntesis



Unión de Santa Fe: Nereo Fernández; Damián Martínez, Yeimar Gómez Andrade, Jonathan Bottinelli y Bruno Pittón; Diego Zabala, Mauro Pittón, Nelson Acevedo y Franco Fragapane; Lucas Gamba y Franco Soldano. DT: Leonardo Carol Madelón.



San Martín de San Juan: Luis Ardente: Pablo Aguilar, Matías Escudero, Leandro Vega y Luis Olivera; Alvaro Fernández, Marcos Gelabert, Claudio Mosca y Nicolás Maná; Claudio Spinelli y Gabriel Carabajal. DT: Walter Coyette.







Goles: ST 37' Matías Gallegos (U) y 43' Claudio Spienlli (SM).

Cambios: PT 33' Balbi por Pittón (U); ST 14' Agüero por Gelabert (SM); 16' R. Gómez x Zabala (U); 31' Magnín x Maná (SM); 33' Gallegos x Gamba (U) y

Amonestados: Acevedo (U); Vega y Agüero (SM);







Arbitro: Mauro Vigliano.

Estadio: 15 de Abril.