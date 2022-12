• LEER MÁS: Pisano, el volante ofensivo que está bajo el radar de Unión

Por la presente, y ante las versiones que se estaría por llamar nuevamente a asamblea para solicitar aprobación de Memoria y Balance del ejercicio cerrado el 30/06/2022, recordamos que dicho llamado debe cumplir con lo estipulado en el artículo 34 del Estatuto Social del Club que dice: “Las resoluciones de las Asambleas serán tomadas por simple mayoría de votos, salvo en los casos expresamente exceptuados por este Estatuto. Esas resoluciones podrán ser reconsideradas por una sola vez y por el voto de los dos tercios de los asociados presentes, no pudiendo ser ellos menos que el número en que se tomó la resolución. Se considera reconsideración, cuando el asunto sancionado vuelva a tratarse dentro del ejercicio económico del Club”.

Asamblea Unión.jpg Glorioso 89 lanzó un comunicado antes las versiones sobre la realización de una nueva Asamblea en Unión.

Por ello solicitamos, en forma perentoria, que se nos informe la cantidad de socios que firmaron el libro de asistencia a la asamblea del 31/10/2022.

Asimismo, y dada la gran cantidad de temas que hoy generan interrogantes en el socio y sobre los que el Club no ha dado respuesta, o ha omitido increíblemente con respecto a Filiales, Departamentos o deportes que se practican en Unión, solicitamos que se agregue un ítem en el orden del día, con temario abierto, por ejemplo sobre proyecto de inferiores, constitución del próximo plantel profesional, obras no concluidas, predio, reforma estatuto, cancha de sintético, etc., para que podamos conocer respuestas de parte de los directivos.

Respecto a nuestra posición sobre la Memoria y Balance que debe tratarse, la fijaremos una vez que se realice formalmente la nueva convocatoria, analizando las decisiones que hasta ese momento tome la Comisión Directiva, quien es la única responsable por la aprobación o no de esa herramienta fundamental para la vida del Club.