Unión espera 2,4 millones por Nardoni: ¿recibirá el bono de 600.000 dólares?

Unión espera el informe de Racing y COMET por la venta de Nardoni a Gremio y podría cobrar 2,4 millones más 600.000 dólares por bono .

El mediocampista Juan Ignacio Nardoni fue vendido por Racing a Gremio en una operación que alcanzó 8 millones de dólares por el 80% de la ficha . Sin embargo, Unión aún espera la confirmación oficial a través de COMET , el sistema digital que registra transferencias, fichajes y planillas oficiales, para validar los ingresos del club y esclarecer una incógnita: ¿Racing dejó afuera al Tatengue de los ingresos por rendimiento?

Gracias a una cláusula, el Tatengue mantiene el 30% de los derechos económicos de Nardoni , lo que representa un ingreso directo de 2,4 millones de dólares . Esta cifra supone un respiro económico importante para el club santafesino , ya que llega sin necesidad de renegociaciones ni trámites adicionales.

El punto más conflictivo de la operación es el bono adicional de 2 millones de dólares vinculado a objetivos deportivos que Racing podría recibir si se cumplen las metas, cuyos detalles aún no se hicieron públicos. Unión debería percibir el 30%, es decir, 600.000 dólares adicionales. Por el momento, el club aguarda el informe final en COMET para certificar este ingreso extra.

La venta de Nardoni no agota la participación de Unión en la ficha. Racing se quedó con el 80% y conserva el 20% restante, sobre el cual Unión mantiene el 30% de los derechos económicos. Es decir, Unión recibe un porcentaje sobre ese 20% que aún posee Racing, lo que garantiza que, si Gremio decide vender al jugador en el futuro, el club santafesino volvería a percibir ingresos, asegurando una continuidad económica vinculada al pase del mediocampista.

Plusvalía que no se activará por Nardoni

Cuando Unión vendió a Nardoni a Racing, también se había acordado una plusvalía del 10% sobre cualquier futura venta que superara los 8 millones de dólares. Sin embargo, como la operación con Gremio se cerrará exactamente en ese monto base, la cláusula no se activará. Fue una estrategia precisa de Racing para evitar que el valor superara el umbral y así no tener que abonar ese adicional.

LEER MÁS: Unión pierde a Fascendini y Colazo: ¿cuántas semanas estarán sin jugar?

COMET: la herramienta que garantiza transparencia

El sistema COMET (Competition Management Expert System) es utilizado por la AFA y clubes argentinos para digitalizar transferencias, registrar jugadores y entrenadores, controlar sanciones y completar planillas oficiales. Gracias a esta herramienta, Unión podrá verificar de manera transparente todos los ingresos y movimientos relacionados con la venta de Nardoni.

Recibir 2,4 millones de dólares más un posible bono de 600.000 representa un impulso fundamental para la economía rojiblanca. Este ingreso permitirá al club salir de un mal pasar económico con números rojos y mirar nuevamente el mercado de pases, considerando que hasta el 10 de marzo Unión tiene tiempo de incorporar a un jugador, la llegada de estos fondos será clave para la planificación inmediata del club.