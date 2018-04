Unión goleó a Talleres y se metió otra vez en zona de Sudamericana

Discreto primer tiempo el que protagonizaron Unión y Talleres, con mucha intensidad y rigor táctico, pero con escaso fútbol y muy pocas llegadas al arco rival. De hecho, la chance más clara fue para el local en el final con un remate cruzado de Diego Zabala, que disparó de zurda y el balón se fue cerca del caño derecho del arco custodiado por Guido Herrera.





Embed #TNTSports | ¡¡Ahí nomás!! El uruguayo Zabala la había hecho toda bien, pero Herrera se la sacó con la vista. Se salvó la T.

#Unión #Talleres pic.twitter.com/LcxjWLUzaJ — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 30 de abril de 2018





El Tate no sufrió en defensa, estuvo bien parado, pero no tuvo juego, ya que casi no apareció Franco Fragapane, poco de Diego Zabala y, tanto Franco Soldano como Lucas Gamba, perdieron más de lo que ganaron. Así las cosas, el elenco de Leonardo Madelón era prolijo hasta tres cuartos de cancha, pero se nublaba en los metros finales.





LEER MÁS: La Reserva perdió con Talleres y resignó la punta





De todos modos las intenciones de buscar el resultado siempre fueron patrimonio del local ante un elenco cordobés timorato, que se dedicó más a esperar que a jugar. Ambos se estudiaron mucho, se cuidaron de no quedar mal parados y eso hizo que se arriesgara poco aún cuando Unión fue el más ambicioso. Pero le faltó punch en ataque como para ponerse arriba teniendo en cuenta que el empate no le servía.





Se lo llevó por delante

Unión termino consumando una goleada impensada ante un rival complicado y, de esta manera, sueña bien despierto con clasificar a la Sudamericana. Un segundo tiempo en el que hizo gala de la contundencia y la solidez para aplastar al elenco cordobés. Todo lo que no pudo resolver en el primer tiempo por abajo lo consiguió con la pelota quieta. Primero con un cabezazo de Jonathan Bottinelli luego de un centro desde la izquierda y, posteriormente, con un anticipo de Yeimar Pastor Gómez Andrade tras un córner.









Antes del cuarto de hora, el Rojiblanco comenzaba a definir un pleito que asomaba realmente complicado, pero que lo jugó verdaderamente como una final. Estuvo concentrado a lo largo de los 90 minutos, no regaló nada y nunca le dio la chance a Talleres de meterse en partido. Por eso terminó redondeando una actuación muy convincente justificando ampliamente el resultado.





Embed #TNTSports | Otro gran centro de Balbi, peinó Soldano y Gómez Andrade apareció solo en el segundo palo para empujarla. Estira la ventaja el Tate.

#Unión #Talleres pic.twitter.com/MORqB3jidM — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 30 de abril de 2018





Quedan dos partidos difíciles ante Boca e Independiente, pero sin dudas que luego de esta actuación el equipo y los hinchas se permiten soñar bien despiertos con la chance histórica de clasificar a una Copa. No será sencillo, pero haber dado muestras de carácter y convicción en un partido clave como lo era este frente a Talleres resulta clave pensando en los próximos 180 minutos.





Jugando así el objetivo no es para nada imposible, estos 90 minutos despejaron todas las dudas para retemplar el animo e ir a la Bombonera con la confianza por las nubes.