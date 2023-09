Kily González infló el pecho por este nuevo Unión: "La mentalidad es ir al frente para pelear el campeonato"

"Fue un partido complicado, ya que San Lorenzo es uno de los que menos goles tiene y se cierra bien atrás. Sabíamos que debíamos hacer el desgaste para lastimar. En el primer tiempo, pese a que no tuvimos tantas claras y nos apresurábamos, lo sometimos. Durante casi los 90' fue así. Una forma que no negociamos, al rival que sea y el que viene acá la pasa mal. Los hinchas deberían estar orgullosos, porque el equipo va para adelante. Pudimos cambiar el sistema para inquietar. Le cerramos todos los circuitos y a veces la gente se impacienta, porque las cosas no se dan, pero lo que vi en la cancha, es que el equipo transmitió un montón de cosas. Me voy contento pese que no ganamos. Creo que nos patearon dos veces nomás. Los chicos se entregan, con errores y virtudes, y me siento orgulloso del equipo que tengo", apuntó Kily.