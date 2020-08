¿Unión hará de local en otro país en la Copa Sudamericana?

Se viene otra semana cargada de novedades para Unión. No solo respecto al trabajo diario en Casasol y el armado del próximo plantel, sino también por las definiciones de la Conmebol, que está firme en mantener las fechas de comienzo para la Copa Libertadores y Sudamericana. Precisamente el plazo para establecer dónde los participantes harán de local vence este martes.

Algo que por ahora no permite tener demasiados detalles, ya que Argentina, a través del Ministerio de Salud, todavía no aprobó el protocolo presentado por la Confederación Sudamericana de Fútbol. La llamada Burbuja sanitaria para que sean factibles los viajes y los partidos, sin público desde ya. El tema está en que el gobierno duda producto del crecimiento de la pandemia del coronavirus, que está mostrando su lado más cruento.

Sudamericana Unión (2).jpg Unión espera para conocer al rival en la 2ª ronda de la Copa Sudamericana. Gentileza Conmebol Sudamericana

Días atrás se llevó a cabo una conferencia por Zoom con los clubes participantes en torneos internacionales, donde se dieron detalles de lo que se viene. Acá lo que urgen son las resoluciones para la Libertadores, ya que se reanudará en septiembre. Esto atendiendo a que hasta que no se cierre la fase inicial no se puede sortear la segunda instancia de la Sudamericana, donde Unión espera rival. Más que nada, porque deben bajar algunos equipos.

Hay optimismo en que se habiliten los partidos en Argentina, pero con lo indispensable. Esto genera expectativa en Unión al respecto para poder jugar en el estadio 15 de Abril. Pero por las dudas, algunos equipos ya analizan trasladar su condición de local a otro país, como Paraguay o Uruguay.

15 de Abril.jpg Unión confía en que se podrá jugar de local en el estadio 15 de Abril. ¿Aprobará Argentina el protocolo de la Conmebol? UNO Santa Fe | José Busiemi

Si bien es cierto que no están al margen de lo que pasa con la enfermedad, su realidad es otra y podrían ser una posibilidad en sus diferentes sedes. Por distancia, Uruguay es lo más cercano a Santa Fe. Es lo que manejaría Unión en caso de ser necesario. Más que nada Montevideo.

Pero por ahora no existe algo oficial al respecto, sino que sería más que nada una idea si es que Argentina no brinda el visto bueno al protocolo de la Conmebol. El último en aprobarlo fue Bolivia. Hay muchas presiones al respecto, sobre todo económicas, y por eso se augura que esta semana puede traer noticias. En primera instancia con la Copa Libertadores, pero no está muy lejos la Sudamericana y esto mantiene atento a Unión.