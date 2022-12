LEER MÁS: Unión confirmó su participación en un torneo en Uruguay

En el medio, no solo se escucharon las voces que se alzaron desde Plaza Colonia, sobre todo de parte del gerenciador Carlos Manta, sino también de intereses de varios clubes por contar con Santiago Mele, como River, Vélez, Independiente, Deportivo Cali, Junior de Barranquilla y hasta su representante admitió el interés de un club muy importante de Brasil.

Santiago Mele viene de cerrar una temporada formidable con Unión, donde fue clave en la primera parte de la Copa Sudamericana, deteniendo penales ante Fluminense en Río de Janeiro y contra Junior en Barranquilla, actuaciones que lo llevaron a ser considerado por el DT Diego Alonso para la lista de reservados de la Selección de Uruguay que está participando de la Copa del Mundo en Qatar, donde luego quedó al margen.

Hay muchas dudas sobre si Santiago Mele estará el próximo lunes en Santa Fe para arrancar la pretemporada con Unión, ya que el hecho de que se deban cuotas por su préstamo ponen al club en mora, y con una incertidumbre muy grande sobre si se hará o no uso de la opción de compra.

Luis Spahn manifestó luego de la frustrada Asamblea que Unión tenía tiempo para tomar la decisión sobre si comprar o no a Santiago Mele, y que una alternativa podría ser la autorización del Banco Central para sacar dólares al exterior, mientras que la otra sería a través de una venta al exterior que se pueda cerrar antes de fin de año.

Unión ingresó en el diciembre decisivo para determinar si hará o no uso de la opción de compra por Santiago Mele, donde a esta altura la única vía posible sería la de pagarlo al valor Blue, lo que requiere un desprendimiento muy importante que se debería hacer, y Spahn no estaría dispuesto a afrontarlo. Sin embargo, el costo político de no cerrar esta operación podría ser muy importante, con lo cual por estas horas se deshoja la margarita al respecto, esperando alguna alternativa favorable, pero con el uruguayo teniendo un pie afuera del club.