Talleres fue quien puso la mira en el volante central misionero. Primero con consultas y luego con una oferta formal por el 50% del pase que no satisfizo a la dirigencia rojiblanca. En Córdoba revelaron que se pusieron sobre la mesa 750.000 dólares, pero pareció no ser algo tentador.

El tiempo pasó y no se supo más, pero en la vecina provincia revelan que la T no se habría dado por vencido y habría mejorado la propuesta, pero que igual habría quedado corta. En Unión sabe que una venta vendría más que bien para oxigenar las arcas y salir al mercado, pero no a cualquier precio. Ni hablar si son por jugadores de la base principal.

Juan Carlos Portillo.jpg Talleres habría hecho una nueva oferta por Juan Carlos Portillo, pero seguiría sin conformar en Unión. Prensa Unión

Eso sí, nadie es intransferible, por lo que igual se escuchan alternativas, pero el tema es que no llegan a cumplir con las pretensiones, que por ahora se desconocen. Está claro que habrá que pensar en poner más de 1.000.000 de dólares para que se preste atención.

Unión no lo anda ofreciendo, por lo que solo espera algo bueno. En caso que no haya nada, seguirá con su plan deportivo tratando de formar un equipo competitivo y que sea protagonista, inicialmente en la Copa de la Liga Profesional 2023 y la Copa Argentina. Un Juan Carlos Portillo que se mantiene al margen y trabaja en la pretemporada bajos las órdenes de Gustavo Munúa.