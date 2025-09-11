Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión mira de reojo la situación de Kevin Zenón en Boca

A Kevin Zenón se le frustró la chance de emigrar a Europa, y a Unión de hacer un buen negocio, ya que tiene el 20% de su ficha. ¿Qué hará Boca?

11 de septiembre 2025 · 15:00hs
Unión mira de reojo la situación de Kevin Zenón en Boca

La ilusión de Unión de obtener una ganancia por la venta de Kevin Zenón se esfumó: el club santafesino tiene un 20% de la ficha del mediocampista, pero las alternativas de transferencia se cayeron y finalmente el jugador seguirá en Boca.

Kevin Zenón, sin chances de salir de Boca

El miércoles 10 de septiembre, fecha en la que cerró el mercado de pases en Rusia, se confirmó de manera oficial que el zurdo no emigrará al CSKA de Moscú, frustrando las expectativas de ambas partes. Unión, que esperaba beneficiarse económicamente, deberá conformarse con que su joven talento continúe en Brandsen 805.

Tras varias semanas relegado por Miguel Ángel Russo debido a su deseo de salir del club, Zenón inicia ahora una nueva etapa. El jugador, de 24 años, deberá demostrar compromiso y rendimiento tanto dentro como fuera de la cancha para volver a ganarse un lugar en el primer equipo.

“Arranca de cero”, comentan desde las entrañas del predio de Ezeiza, donde por ahora Claudio Úbeda se hace cargo del plantel mientras Russo se recupera de su cuadro de salud.

El deseo del jugador de emigrar tras el Mundial de Clubes y un bajo rendimiento en las últimas semanas le hicieron perder terreno en el equipo xeneize. Aunque nunca se plantó abiertamente, su postura motivó que quedara fuera de las últimas dos convocatorias.

Zenón, valorado por Russo en Boca

Pese a la situación complicada, Zenón mantiene un punto a favor: Russo valora sus condiciones y sabe que, si logra volver a su mejor nivel, puede ser titular. Desde que llegó de Unión en 2024, apenas disputó cuatro partidos oficiales, con su última participación en la derrota ante Huracán en Parque Patricios. La racha positiva actual de Boca se dio sin él ni siquiera en el banco de suplentes, por lo que ahora deberá esforzarse más que nunca para recuperar protagonismo.

Para Unión, más allá de no haber concretado la venta, sigue siendo un motivo de orgullo ver a uno de sus talentos dando pelea en un club de elite y con chances de volver a mostrarse en la élite del fútbol argentino.

La Reserva de Unión recibe a Independiente Rivadavia de Mendoza

Cuál es la cláusula de salida que tiene Del Blanco en Unión

Unión y el efecto Dómina: una lección que obligó a cambiar la política con los juveniles

Gimnasia pierde a Zalazar y suma otra baja en la previa del interzonal con Unión

El Pulga Rodríguez, ¿otra vez afuera de los 11 de Colón?

"Traidor y mentiroso": la dura respuesta de Toviggino a las disculpas de Fassi para Tapia

Emboscaron e intentaron asesinar a tiros a un adolescente de 17 años en el barrio Santa Rosa de Lima

El Pulga Rodríguez, ¿otra vez afuera de los 11 de Colón?

"Traidor y mentiroso": la dura respuesta de Toviggino a las disculpas de Fassi para Tapia

Emboscaron e intentaron asesinar a tiros a un adolescente de 17 años en el barrio Santa Rosa de Lima

Maximiliano Pullaro: "El kirchnerismo no vuelve nunca más al gobierno nacional"

Eficiencia por encima de la tenencia: el secreto del Unión de Madelón

El Pulga Rodríguez, ¿otra vez afuera de los 11 de Colón?

Unión mira de reojo la situación de Kevin Zenón en Boca

Minella, DT de la Reserva de Colón: "El clásico tendrá todos los condimentos"

La agenda confirmada para los próximos tres partidos que jugará Colón

Se completó la primera fecha del Torneo Clausura Chijí Serenotti

La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional