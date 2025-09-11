Unión mira de reojo la situación de Kevin Zenón en Boca

A Kevin Zenón se le frustró la chance de emigrar a Europa, y a Unión de hacer un buen negocio, ya que tiene el 20% de su ficha. ¿Qué hará Boca?

La ilusión de Unión de obtener una ganancia por la venta de Kevin Zenón se esfumó: el club santafesino tiene un 20% de la ficha del mediocampista, pero las alternativas de transferencia se cayeron y finalmente el jugador seguirá en Boca.

El miércoles 10 de septiembre, fecha en la que cerró el mercado de pases en Rusia, se confirmó de manera oficial que el zurdo no emigrará al CSKA de Moscú , frustrando las expectativas de ambas partes. Unión, que esperaba beneficiarse económicamente, deberá conformarse con que su joven talento continúe en Brandsen 805.

Tras varias semanas relegado por Miguel Ángel Russo debido a su deseo de salir del club, Zenón inicia ahora una nueva etapa. El jugador, de 24 años, deberá demostrar compromiso y rendimiento tanto dentro como fuera de la cancha para volver a ganarse un lugar en el primer equipo.

“Arranca de cero”, comentan desde las entrañas del predio de Ezeiza, donde por ahora Claudio Úbeda se hace cargo del plantel mientras Russo se recupera de su cuadro de salud.

El deseo del jugador de emigrar tras el Mundial de Clubes y un bajo rendimiento en las últimas semanas le hicieron perder terreno en el equipo xeneize. Aunque nunca se plantó abiertamente, su postura motivó que quedara fuera de las últimas dos convocatorias.

Zenón, valorado por Russo en Boca

Pese a la situación complicada, Zenón mantiene un punto a favor: Russo valora sus condiciones y sabe que, si logra volver a su mejor nivel, puede ser titular. Desde que llegó de Unión en 2024, apenas disputó cuatro partidos oficiales, con su última participación en la derrota ante Huracán en Parque Patricios. La racha positiva actual de Boca se dio sin él ni siquiera en el banco de suplentes, por lo que ahora deberá esforzarse más que nunca para recuperar protagonismo.

Para Unión, más allá de no haber concretado la venta, sigue siendo un motivo de orgullo ver a uno de sus talentos dando pelea en un club de elite y con chances de volver a mostrarse en la élite del fútbol argentino.

