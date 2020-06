Unión no tiene vacaciones y sigue entrenando en cuarentena

Pese a la determinación de algunos clubes de Primera División, en Unión no hay lugar para vacaciones y el plantel sigue entrenando de manera individual a la espera de la confirmación del nuevo entrenador en este cuarentena. Más que nada, porque será vital su óptica pensando en los jugadores que continuarán después del 30 de julio y quienes no. Producto de esta cuarentena, varios clubes licenciaron a sus futbolistas, pero en el Tate prefirieron seguir trabajando para estar listos cuando vuelva el fútbol. Precisamente este martes está pautada una nueva reunión virtual.

A través de la plataforma Zoom, que explotó durante este aislamiento, los jugadores toman contacto tres veces por semanas con el preparador físico, Hugo Díaz, para cotejar cómo viene el plan y elevar un nuevo cronograma. Son casi tres meses sin prácticas en conjunto y, por más que se enfatice en lo físico, la merma futbolística es más que notoria. Por eso, amén de cuándo se dé el regreso a la actividad formal, se necesitará de un mes de acondicionamiento.

Unión no se toma vacaciones y continúa entrenando en la cuarentena.

Actualmente la incertidumbre reina en algunos nombres del plantel, porque no saben si seguirán o no, como los casos del capitán Jonathan Bottinelli, el arquero Sebastián Moyano y el delantero Nicolás Mazzola. Todos quieren seguir y la dirigencia ve con buenos ojos retenerlos, pero para avanzar precisa de la opinión del flamante conductor, que se dilata más de la cuenta luego de la negativa de Sergio Rondina, que prefirió quedarse en Arsenal para no viajar a Santa Fe.

Un tema de lo que más se habla en Unión y por eso la expectativa de la gente va en aumento. La danza de nombres parece haberse reducido y por eso se cree que esta es una semana decisiva. El tema es que, por lo económico, los cambios son a cada momento y no se puede confirmar nada a ciencia cierta.

Así y todo, el grupo quiere abstraerse de este tema, pese a que para muchos es clave, y mantenerse en las labores físicas. En medio de una cuarentena que frenó el fútbol de manera histórica, Unión no se toma vacaciones y sigue firme en sus planes.