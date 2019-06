Unión arrancó la semana de trabajos, en algunos casos en doble turno, con total normalidad en el predio Casasol. A diferencia de temporadas anteriores, la pretemporada se realizará en Santa Fe, algo que ayudará a economizar y generar algo distinto por la cercanía de los hogares.

Te puede interesar Una opción que maneja el DT para reforzar el medio

Los trabajos se llevan adelante bajo la atenta mirada del entrenador, Leonardo Madelón, que comenzó a encarar el nuevo proyecto con aires de renovación y un cambio de chip. Las determinaciones firmes de no contar para la próxima temporada con Nereo Fernández y Jonathan Bottinelli dieron un golpe de efecto y se buscará potenciar el grupo con jugadores con compromiso y apuntados por el DT.

La vuelta no tuvo caras nuevas y se está a la espera de definiciones en torno a la venta de Diego Zabala a Rosario Central y si finalmente se logrará la continuidad de Franco Fragapane, que extrañamente pasa sus días en el exterior cuando debería estar moviéndose con el plantel por tener contrato vigente. Está claro que tiene que ver con la posibilidad de analizar ofertas del exterior.

Te puede interesar Emanuel Britez estaría en la mira de Estudiantes

Pero la realidad es que el técnico también solicitó algunas incorporaciones y por ahora el mercado de pases no arrojó mayores novedades. Un central con presencia, dos volantes por los costados y un delantero son puestos a fortalecer. Quizás también el arco, ya que la salida de Fernández le iba a abrir la puerta a Matías Castro, pero todavía no se sabe si será tenido en cuenta. Los que están ahora son Marcos Peano, Joaquín Papaleo y Alan Sosa, pero todo pinta para haya otro nombre debajo de los tres palos para ser titular.

Por las dudas, se entrena con mucha intensidad para pelear por un lugar que todavía no tiene dueño. Por eso cada día que pasa seguramente arrojará informaciones continúas, pero no quiere decir que sea con concreciones, porque la cosa no está nada sencilla, mucho más cuando el dinero no es lo que abunda en el Tate.

Te puede interesar Unión recuerda ocho años de su penúltimo ascenso

Por ahora son más los que se van que los que llegan y muchos hinchas comienzan a exasperarse, pero para el inicio de la Superliga todavía falta y es probable que los arribos demoren en llegar más de la cuenta. Solo queda ser pacientes.