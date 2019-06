Era un secreto a voces y este viernes Unión terminó de oficializarlo: la partida de Nereo Fernández y Jonathan Bottinelli. El club lo difundió a través de sus diferentes cuentas de redes sociales, que rápidamente sacudió la escena santafesina. Pese a que el entrenador, Leonardo Madelón, todavía está de licencia, habría tomado la determinación en conjunto con la comisión directiva.

Quizás lo del arquero no sorprende demasiado, ya que en la Copa de la Superliga perdió el puesto con el pibe Marcos Peano. Por si fuera poco, sus 40 años eran un tema no menor y por ende se apostará por la vuelta de Matías Castro y algunos de los valores que vienen pidiendo pista. De esta forma, el Tate pierde a su habitual capitán.

Nereo es el arquero que más partido jugó en Unión

Mientras que lo del zaguero era diferente, más que nada porque le dio esa cuota de jerarquía que tanto le estaba faltando al club. Formó una dupla más que rentable con el colombiano Yeimar Gómez Andrade, siendo dos de los bastiones de un grupo que quedará en la historia con dos campañas fructíferas que derivaron en dos clasificaciones en fila a la Copa Sudamericana.

En su momento reconoció que estaba muy cómodo en la ciudad, pero que sentía la distancia con su familia. "Todavía no hablé con nadie", dijo el marcador central días atrás en una señal que quizás no estaba entre las prioridades de renovación. Está más que claro que para tentarlo a seguir había que ofrecerle una cifra mayor y da la sensación de que Unión no estaría en condiciones de afrontarlo. Acá también seguramente tuvo que ver Madelón.

Era el subcapitán, ya que portaba la cinta cada vez que Nereo no podía estar presente. En consecuencia, el Rojiblanco se quedará sin dos de sus emblemas, dejando en claro que se viene una renovación y una nueva etapa.

Habrá que ver cómo repercute esto en el grupo, máxime si se tiene en cuenta que a partir del 12 de junio se debe volver a los trabajos en el predio Casasol para la pretemporada. Es muy probable que haya un antes y un después de dicho día, sobre todo para tener al detalle quiénes pueden seguir y los que no.

Bottinelli y Nreo Fernández eran subcapitán y capitán, respectivamente

Producto de que hay algunos vínculos que expiran el 30 de este mes, algunos jugadores deberán presentarse por compromiso, aunque quizás su destino esté en otro lado. Claudio Corvalán está confirmado que seguirá, pero resta saberse qué sucederá con Damián Martínez y Diego Zabala, que está en la mira de Rosario Central.

De a poco comienzan a darse definiciones por el lado de la Avenida López y Planes y seguramente habrá más por conocer a partir de la semana entrante. Ahora será cuestión de saber quién será el nuevo capitán de Unión.