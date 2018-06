Unión pierde definitivamente a Nelson Acevedo

Es así como la CD negocia con Nereo Fernández, Damián Martínez y Yeimar Gómez Andrade para que sigan vinculados a la institución. En tanto, un caso más complicado es el de Nelson Acevedo, quien es prioridad para el DT, aunque para retenerlo se le tendrá que comprar parte de su pase a Racing en cerca de 800.000 dólares.

Pero en el final de la semana pasada se abrió una puerta en la negociación, ya que los popes tatengues estaban dispuestos a realizar otra oferta que podría seducir a sus pares de la Academia. Sin embargo, la ilusión duró muy poco ya que en las últimas horas el manager Diego Milito se comunicó con Acevedo para informarle que lo esperan el jueves para viajar a Orlando a realizar la pretetemporada.

Así lo contó el mismo Chaco , en diálogo con Diez en Deportes (LT10, AM 1020): "Me llamaron esta mañana por lo que ya estoy armando todo para ir a Buenos Aires ".

Mientras que luego, agregó: "Pienso que Unión puede llegar a hacer la oferta, pero ahora lo único concreto es que tengo que viajar a hacer la pretemporada. Si Unión le ofrece algo a Racing puede ser que siga. Pero hasta ahora no hubo ninguna oferta formal de Unión. A Racing se le cayó la posibilidad de sumar a (Damián Musto) y por eso voy yo de urgencia".

Pero no se quedó ahí, y detalló cómo está su situación a esta altura del mercado de pases: "Estaba esperando lo de Unión pero por suerte salió esto de Racing. Interés siempre hubo pero en Racing, me dijeron que no hubo ninguna oferta formal de Unión por comprarme. Hubo tiempo para hacer la oferta, Racing me necesita y voy a viajar".





En el final del diálogo, apuntó: "Madelón sabe todo, está enterado. Veremos después qué se hace. Estoy muy agradecido a él".