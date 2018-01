¿Unión preguntó por Santiago Zurbriggen?

Unión jugó este viernes el último amistoso de la pretemporada ante Defensa y Justicia , a quien venció 1-0 en el primer ensayo y perdió 2-1 en el segundo. El entrenador rojiblanco, Leonardo Madelón, reconoció que el trabajo realizado en Mar del Plata fue satisfactorio y que ahora todo pasará por aceitar el funcionamiento en la previa del partido contra Racing en Santa Fe por la 13ª fecha de la Superliga.





Pero sin dudas otro de los temas más recurrentes son los posibles refuerzos. Hasta el momento el único es Rodrigo Gómez, quien le brinda al cuerpo técnico la posibilidad de jugar en varios puestos. Sin embargo, Madelón dijo que aún están cortos, más que nada en ofensiva y a su vez, no le cerró la puerta a otras posiciones.





LEER MÁS: Unión logró su primera victoria de 2018





Justamente en las últimas horas surgió una formación que llega desde Buenos Aires y que indica que el Tate habría sondeado a Santiago Zurbriggen, actualmente en Lanús. Vale recordar que el nativo de San Jerónimo Norte salió de las divisiones inferiores rojiblancas y desde hace varias temporadas está en el Granate, aunque no tuvo muchos minutos. "Uno por línea, menos el arquero. Ahí estamos bien", reconoció.Vale recordar que el nativo de San Jerónimo Norte salió de las divisiones inferiores rojiblancas y desde hace varias temporadas está en el Granate, aunque no tuvo muchos minutos.





Santiago Zurbriggen.jpg



Con Jorge Almirón alternó en el banco de suplentes y participó de partidos con un puñado de minutos, en un claro síntoma de que no era de su preferencia. En consecuencia, no sería raro que cambie de aire en busca de nuevos horizontes. No obstante, con la confirmación de Ezequiel Carboni como estratega la cosa puede ser diferente.









En Santa Fe no se pronunciaron al respecto, siendo un factor para que este dato sea tomado por ahora con pinzas. No hay dudas de que tiene condiciones sobradas y que puede jugar en todos los puestos de la defensa. En pocas palabras, es un comodín. Además, Madelón lo conoce bien y no sería extraño que se dé, aunque hay que tener mesura.





LEER MÁS: Un nuevo nombre para el ataque de Unión





En este mercado de pases la danza de nombres es gigante y las concreciones muy escasas. En Unión la cosa viene bastante compleja, pero se espera que haya novedades en los próximos días. ¿Será cierto lo de un posible regreso de Santi Zurbriggen?