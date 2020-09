Unión llevó adelante este jueves un nuevo entrenamiento de la semana en el predio Casasol a la espera de novedades respecto a la nueva habilitación de trabajo por parte de la AFA. Esto atendiendo a que se daría paso a los movimientos futbolísticos, algo que no era posible hasta el momento, donde el foco solo está en la preparación física. En caso se confirmarse la semana entrante, la meta es ir armando nuevos planes y pensar en amistosos.

En las últimas horas llegó a Santa Fe el delantero Juan Manuel García, que deberá quedar aislado 14 días y haciendo el plan de trabajo que le acerque el cuerpo técnico. Por otra parte, la semana próxima debería sumarse por primera vez a las tareas el volante Nery Leyes, mientras que el Pablo Palacio, que también está en el predio, todavía tiene para varios días más.

grupos tate.jpg El plantel de Unión completó un nuevo día de entrenamientos en el predio. Foto: prensa Unión Prensa Unión

Después, todo transcurre con absoluta normalidad y bajo un estricto protocolo sanitario. Si bien es cierto que hay siete caras nuevas confirmadas, el DT Juan Azconzábal todavía busca un lateral izquierdo, un central y un volante por la derecha. En este último caso, el deseo de Guillermo Acosta se diluye ante la negativa de Atlético Tucumán de cederlo.

Después se espera que lo de Nicolás Peñailillo se resuelva este fin de semana y no hay más novedades respecto a tratativas. Esto no quiere decir que la dirigencia no esté avanzando en algunas gestiones. Lo que quedó claro es que no llegarán refuerzos con nombre, ya que la económica no brindar el margen necesario.

Juan Azconzábal.jpg Prensa Unión

La idea es que buscar jugadores libres, pero lo que hay no convence del todo al DT, que le dio algunos apellidos a la dirigencia. Si bien es cierto que el deseo es que estén cuanto antes, no hay tantos apremios en el sentido que la vuelta del fútbol está más lejana que nunca.

Lo que antes quiere hacer Juan Azconzábal es ir empezando a ensayar su idea. Viene de utilizar en Antofagasta de Chile el 4-3-3, pero también le gusta el 4-2-3-1 y eso pretendería impulsar en Unión. Pero la situación atípica demora toda. Un momento donde la paciencia es lo que impera. Unión retomará los trabajos en el predio este viernes y sábado, mientras que el domingo habrá descanso.