Unión presentó oficialmente a sus últimas tres incorporaciones

Este jueves fueron presentados oficialmente en conferencia las últimas tres incorporaciones de Unión: Braian Álvarez, Augusto Lotti, Rodrigo Schlegel, quienes llegaron desde Racing a préstamo sin cargo y sin opción. Estuvieron junto al secretario deportivo, Martín Zuccarelli, que, después de un breve prólogo donde dio algunos detalles, los propios protagonistas contaron sus sensaciones después de dar este nuevo paso en sus carreras.





En primero de ellos fue Augusto Lotti, que contó algunos de sus antecedentes: "Estuve jugando el último torneo en la Reserva, aunque ya debuté en Primera sumando algunos minutos. Estuve peleando hasta la última fecha en la tabla de goleadores. Hace dos años estuve en Suiza y ahora se presentó esta chance de venir a Unión. Cuando me lo dijeron no lo dudé un instante y por eso vengo a pelearla, porque nadie me aseguró nada. Veremos cómo sale todo, siempre pensando en aportar en lo que pueda".





Embed #IncorporacionesTatengues ⚽️

Tras superar la revisión médica, Augusto Lotti selló su vínculo por un año.

— Club Atlético Unión (@clubaunion) 3 de julio de 2018





Asimismo, dejó en claro que se integró a un grupo que "se ve que es un plantel humilde y por suerte todos nos recibieron de la mejor manera. El DT nos explicó también que tenemos que adaptarnos y pelear por un lugar".





En cuanto a sus características, resaltó: "No soy el nueve de referencia. Mi fuerte es la velocidad y por eso a veces jugué de extremo y hasta de volante, siempre con características ofensivas. Me siento cómodo como segunda punta, buscando los espacios".





Embed #IncorporacionesTatengues ⚽️

Luego de realizarse la revisión médica y firmar su contrato, Rodrigo Schlegel se convirtió en la cuarta incorporación rojiblanca.

— Club Atlético Unión (@clubaunion) 4 de julio de 2018





Por su parte, Rodrigo Schlegel se presentó así: "Debuté en diciembre de 2018. Tengo cuatro partidos oficiales en la Primera de Racing y varios partidos en Reserva. Vengo a sumar y hacer lo mejor posible, siempre entrenando para ganarme un puesto. Lo importante es que tenemos muchos objetivos planteados".





En cuanto a sus condiciones como defensor, no anduvo con rodeos: "Soy marcador central, puedo jugar de dos o de seis. Tengo buen juego aéreo y soy fuerte".





Embed #IncorporacionesTatengues ⚽️

Luego de realizarse la revisión médica, Braian Álvarez firmó su vínculo con Unión por un año

— Club Atlético Unión (@clubaunion) 3 de julio de 2018

Mientras que Braian Álvarez es quizás el que tiene más rodaje: "Soy jugador de Racing, pero después me tocó ir a préstamo a Ferro en la B Nacional, donde sumé mucha experiencia. Cuando me dijeron de esta posibilidad de venir a Unión tampoco lo dudé. Espero poder aportar mis condiciones y tengo bien en claro que hay que pelearla".





En el final, admitió que "el presidente de Ferro me propuso renovar, pero Racing quería que sigamos nuestra carrera en Primera y salió esto de Unión. Es un lindo incentivo saber que jugará Copa. Eso nos ilusionó mucho a todos".





