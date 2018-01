Unión puso en marcha la pretemporada

Unión arrancó este martes por la tarde la pretemporada con miras a seguir siendo protagonista en la Superliga. Lo hizo en el predio Casasol, que no lució a pleno, ya que los empleados nucleados en el gremio de Utedyc están de paro hace una semana a raíz de un conflicto institucional. Por lo que se pudo saber, todo se resolvería y desde este miércoles se normalizarían las actividades.

De todas maneras, el plantel se reunió en el lugar junto al cuerpo técnico para ir recuperando la memoria física y deportiva. A diferencia de lo habitual, los jugadores se llevaron sus propios objetos personales y por eso el formalismo de todo recién irá tomando forma en los próximos movimientos. Desde ya el fútbol brilló y brillará por su ausencia en la inmediatez, ya que la prioridad pasará por el apronte físico, aunque el PF rojiblanco, Mariano Lisanti, es partidario también de que los jugadores se amiguen con el balón.

Vale resaltar que desde el domingo el grupo se trasladará a Mar del Plata, donde tendrá lugar la parte más fuerte y en el que ya están confirmados dos amistosos: el 10 de enero contra San Martín de San Juan y el 13 frente a Aldosivi; mientras que cerraría esta tanda el 19 ante Defensa y Justicia, en Florencio Varela.

Tal como se lo esperaba, no hubo caras nuevas, aunque el presidente Luis Spahn deslizó que habría novedades en las próximas horas. Este martes surgió el fuerte rumor que se haría el intento por Rodrigo Gómez, que no será tenido en cuenta en Toluca de México . De todas maneras, no sería una empresa sencilla, ya que lo económico parte como un condicionante.