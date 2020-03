La eliminación ante Dock Sud por la Copa Argentina pegó fuerte en el ánimo del mundo Unión ya que nadie pensaba en un resultado así. Por ello, más allá de haberle ganado a Godoy Cruz por el torneo local, la realidad indica que el Tate llega a este partido con Vélez con la necesidad de ganar para dejar atrás la amargura que resultó la caída ante el Docke.

El Rojiblanco buscará darle una alegría a su gente en el último partido de la Superliga ante el siempre complicado Vélez que tendrá a Gabriel Heinze por última vez sentado en el banco, ya que el viernes anunció su salida. Pero además Unión tiene como objetivo clasificar por tercera vez a la Copa Sudamericana, hoy está ocho puntos por debajo del último clasificado que es Newell's con 35 unidades, el Tate suma 27.

Leonardo Madelón.jpg Leonardo Madelón armó un plan para superar a Vélez en Casa. UNO Santa Fe | José Busiemi

Para este compromiso y si bien no confirmó la alineación, Leonardo Madelón realizará dos variantes en Unión en función del último encuentro.por Copa Argentina. Y ambas se darán en la mitad de la cancha con la idea de refrescar la zona de volantes luego de una seguidilla importante de partidos.

LEER MÁS: Unión y un 2020 que comenzó de manera irregular

Recuperado de un esguince en la rodilla derecha, Ezequiel Bonifacio volverá a la formación titular y el que dejará su lugar será Brian Álvarez, de esta manera Javier Cabrera pasará a jugar por el carril izquierdo. Y el otro cambio será el ingreso de Javier Méndez en lugar de Emanuel Cecchini.

Por su parte, Gabriel Heinze no confirmó el equipo, pero no tendrá a una de las figuras como lo es Ricardo Centurión, ya que sufrió un inconveniente familiar y por ese motivo no viajó a Santa Fe. Pero además ya no está más en el plantel Gastón Giménez quien fue transferido a la MLS. Es decir que en relación al último partido con Godoy Cruz tendrá dos bajas.

Formaciones

Unión: Sebastián Moyano; Brian Blasi, Franco Calderón, Jonathan Bottinelli, Federico Milo; Ezequiel Bonifacio, Jalil Elías, Javier Méndez, Javier Cabrera, Franco Troyansky y Walter Bou. DT: Leonardo Madelón

Vélez: Lucas Hoyos; Matías De los Santos, Lautaro Giannetti, Luis Abram, Braian Cufré; Lucas Robertone, Lucas Ortega, Thiago Almada; Agustín Bouzat, Maximiliano Romero y Lucas Jason. DT: Gabriel Heinze.