Unión se queda con lo que tiene

Hasta las 20 de este jueves había tiempo para tratar de sumar refuerzos o inscribir jugadores para continuar con negociaciones; sin embargo, Unión no anotó a nadie y peleará el resto del semestre con la base que le permite estar tercero en la Superliga. Son dos los refuerzos: el primero de ellos es Rodrigo Gómez, quien llegó desde Toluca de México y se integró al plantel durante la pretemporada en Mar del Plata.





Paulatinamente se fue adaptando al grupo y por eso tendrá un lugar en el banco de suplentes en el duelo ante Racing del próximo domingo en Santa Fe, a las 21.30. Es un jugador que puede darle muchas cosas al equipo y variantes al entrenador, Leonardo Madelón, que no dudó ni un segundo en pedirlo. Por naturaleza, es volante por afuera, pero en los ensayos se movió como un segunda punta, siendo un detalle para no pasar por alto en cuanto a lo que piensa el DT.





Rodrigo Gómez.jpg Prensa Unión





La segunda cara nueva es la del paraguayo José Ariel Núñez. A decir verdad, es una incógnita, ya que no se lo tiene muy presente en la Argentina. Tiene 29 años y a lo largo de su trayectoria anotó 76 goles en 270 partidos, siendo su mejor registro en 2012, cuando marcó 22 tantos vistiendo la camiseta de Libertad. No es el típico delantero de área, aunque se mueve por todo el frente de ataque. Reuniría las características que andaba buscando Madelón y por eso terminó dando el ok ante la caída posibilidad de Fabián Bordagaray.





José Núñez.jpg





Vale resaltar que es un ofrecido, pero ante la falta de opciones, fue la mejor y por eso vendrá a pelear por un lugar con Franco Soldano y Lucas Gamba, aunque está claro que arrancará como suplente, ya que los titulares son indiscutidos. Después, dependerá del guaraní demostrar sus condiciones para ir haciéndose un lugarcito.





La realidad es que el mercado de pases no se presentó nada fácil para Unión. La necesidad de sumar un delantero hizo que gran parte de las tratativas se enfocaran ahí y, a raíz de que la gran mayoría de los equipos buscaban lo mismo, cuantificó la complejidad. Es así como el Francés insistió hasta último momento por Bordagaray. Incluso trató de convencerlo en varias oportunidades, pero sus arrestos no fueron suficientes, ya que el jugador de entrada no estuvo convencido, porque no quería moverse de Buenos Aires.





Después, los ofrecimientos de Martín Bravo y Cristian Tarragona no convencieron. Así las cosas, Unión ya está preparado para seguir dando batalla en lo más alto de la Superliga. Material hay y la base está sustentada. Es así como el próximo domingo se pondrá en marcha una nueva ilusión.