Unión se repuso ante San Martín (T) y alcanzó un valioso punto de La Ciudadela

Unión rescató este lunes por la tarde-noche un valioso punto en su visita a La Ciudadela 1-1 ante San Martín, en el partido que cerró la 2ª fecha de la Superliga. Franco Costo abrió la cuenta para el dueño de casa a los 20' del primer tiempo; mientras que Diego Zabala apareció a los 36' del complemento para poner la igualdad definitiva.





El Tate salió como de costumbre: presionando bien alto, con un equipo corto tratando de generar una salida apresurada del local o, en su defecto, que divida el balón. En los primeros minutos surtió el efecto, ya que logró dominar las acciones y adueñarse de la pelota. Si bien no jugó Nelson Avecedo, el ingreso de Manuel De Iriondo le dio más recuperación, haciendo que Mauro Pittón sea una constante vía de salida por el medio.





Los minutos fueron pasando y la tesitura era misma, pero la pierna fuerte y el roce comenzar a darse más a menudo. Es así como llegó la advertencia del árbitro, que avisaba que se venían las amarillas. La presión casi le permite al Tate ponerse arriba en el marcador, después de que Mauro Pittón atorara en la salida al arquero Ignacio Arce, que no pudo marear y de milagro no fue gol.





Embed #TNTSports | La tarde venía tranquila, por eso Nacho Arce le puso un poquito de drama: intentó salir jugando y Pittón estuvo a punto de robársela. Se sufre en la Ciudadela. #SanMartinT #Unión pic.twitter.com/rL0g9guqrK — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 20 de agosto de 2018





Pero por esas cosas que tiene el fútbol, el Ciruja metió segunda y a los 20', Claudio Bieler la bajo magistralmente de cabeza y habilitó a Franco Costa que, en carrera, definió abajo ante la salida de Nereo Fernández para poner el 1-0.





Embed #TNTSports | La inteligencia del Taca Bieler para despegarse, peinar y dejar solo a Franco Costa. Gran definición para el primer gol del Ciruja en la Superliga. #SanMartinT #Unión pic.twitter.com/TJaut1auJT — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 20 de agosto de 2018





Un baldazo de agua fría para el Tate, que hasta ese momento jugaba mejor. A partir de allí se dio un partido a pedir del dueño de casa: esperando para salir de contra. Eso como que cambió los planes de Leonardo Madelón, que en todo momento se lo vio dando indicaciones cerca de la línea de cal. A todo esto, era todo un tema encontrarle la vuelta al despliegue de Costa, que se movía por varios sectores, pese a arrancar por izquierda.





Claudio Bieler jugó casi todo el tiempo de espaldas, factor que le posibilitada a Unión no tener tanto riesgo sobre su arco. Así se dio el trámite, ya que el conjunto de Forestello basó todo en la contundencia ante un visitante que no estuvo fino en los metros finales, máxime si se tiene en cuenta que se tocaba con un muro complicado de vulnerar. Llegó el pitazo de Patricio Loustau para el cierre de los 45' iniciales, que decretaban la victoria parcial de San Martín por 1-0 ante Unión.





Tucumán Unión 1.jpg Prensa Unión





Lo fue a buscar

Unión salió a jugar el complemento sabiendo que tenía que salir en busca del gol del empate para pensar en dar vuelta la historia. Tanto es así como Diego Zabala se corrió al medio y Mauro Pittón a la derecha para apostar por un 4-3-1-2. La presión fue el denominador común. A los 10' Franco Soldano avisó con un cabezazo que encontró bien parado a Nacho Arce. Hasta ahí, todos arrestos tibios.





Madelón dispuso el ingreso de Rodrigo Gómez para darle un poco más de tenencia de pelota en lugar de la verticalidad de Franco Fragapane, que no tenía injerencia en el trámite. Droopy se paró más que nada por izquierda, pero cuando tenía le pelota hacía la diagonal para tener un mejor perfil. Así y todo, San Martín estaba a la expectativa por una contra y volvió a inquietar con un disparo de Gonzalo Rodríguez que encontró una buena respuesta de Nereo Fernández.









El DT rojiblanco mandó al campo a Gabriel Compagnucci para encontrar algo distinto de mitad de cancha en adelante. Pero los amagues se cristalizaron a los 36', después de un centro del ingresado Compagnucci, la peina Franco Troyansky para que Diego Zabala la mande a guardar por el segundo palo y así poner el 1-1. Silencio en La Ciudadela.





Embed #TNTSports | Se duerme Albín tras un desvío en un centro y el uruguayo Zabala vence a Nacho Arce y estampa la igualdad en la Ciudadela. #SanMartinT #Unión pic.twitter.com/CZJ1gGBB2s — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 20 de agosto de 2018





No conforme con ello, Unión fue en busca del triunfo. Lo volvió a tener Franco Soldano, pero cuando definía se cruzó justo un marcador central en lo que era el segundo del Tate. El Ciruja sintió el golpe y eso era aprovechado por el visitante, pero no estaba efectivo y eso le impedía imponerse. No quedó tiempo para más y llegó el final del encuentro, con el empate 1-1.





Embed #TNTSports | San Martín sufrió el impacto tras el empate y ahora Unión busca los 3 puntos: lo tuvo Soldano pero salvó justo Maxi Martínez. #SanMartinT #Unión pic.twitter.com/BtOyRSSAr9 — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 20 de agosto de 2018





Un resultado que termina siendo positivo, más que nada porque Unión no se dejó amedrentar y, pese a estar en desventaja, no fue superado por su rival y por eso alcanzó la igualdad en el marcador, que termina siendo justo.





Formaciones

San Martín de Tucumán: Ignacio Arce, Emiliano Albín, Lucas Acevedo, Matías Cahais y Maximiliano Martínez; Julián Vitale y Alejandro Altuna; Gonzalo Rodríguez, Matías García y Franco Costa; Claudio Bieler. DT: Rubén Forestello.

Unión: Nereo Fernández; Damián Martínez, Yeimar Pastor Gómez Andrade, Jonathan Bottinelli y Claudio Corvalán; Diego Zabala, Mauro Pittón, Manuel De Iriondo y Franco Fragapane; Franco Soldano y Franco Troyansky. DT: Leonardo Madelón.

Goles: PT 20' Franco Costa (S) y ST 36' Diego Zabala, de cabeza (U).

Cambios: ST 6' Adrián Arregui x Vitale (S), 12' Rodrigo Gómez x Fragapane (U), 23' Nicolás Giménez x Costa (S), 27' Gabriel Compagnucci x De Iriondo (U), 41' Matías Gallegos x Troyansky (U):

Amonestado: Lucas Acevedo y Adrián Arregui (S); Claudio Corvalán y Yeimar Gómez Andrade (U).

Estadio: La Ciudadela.

Árbitro: Patricio Loustau.