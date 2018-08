Unión de Sunchales sorprendió a Unión y lo eliminó de la Copa Santa Fe

Unión jugó un flojo primer tiempo y por ese motivo Unión de Sunchales gana con justicia el tanto de apertura llego a los 10 minutos luego de un error de Joaquín Papaleo quien dio un rebote corto la pelota le quedo servida a Matías Zbrun quien la empujó a la red.













Pero fue no sorpresa porque a los cinco minutos ya había avisado Joaquín Molina con un remate dentro del área que se fue por encima del horizontal. Encima a los 11 minutos uno de los refuerzos como Matías García debió salir lesionado luego de sentir un tirón en su pierna izquierda intento volver pero no pudo.





El Bicho Verde se mostraba ordenado con un sólido trabajo defensivo apuntalado por sus marcadores centrales pero también los volantes por afuera daban una mano y de este modo era difícil agarrarlos mal parados.





De hecho a lo largo de los 45 minutos Unión no generó ninguna chances clara apenas un par de centros que nadie llego a conectar. Y a los 37 el elenco visitante tuvo una chance inmejorable para decretar el segundo tras una gran maniobra colectiva pero el disparo de Molina encontró la humanidad de Papaleo quien salió rápido y logró mandar el balón al córner.





Fue más ordenado y prolijo con la pelota en los pies Unión de Sunchales y por eso se fue a los vestuarios con el resultado a favor que al fin y al cabo fue muy justo.





Obviamente que en la etapa final el Bicho Verde se replegó bastante y era lógico con el resultado en su favor, mucho más cuando estuvo dos tantos arriba luego del gol de Federico Boasso a los 12' del complemento.





Embed El gol de Federico Boasso que le dio el 2 a 0 a @UnionSunchales ante @clubaunion https://t.co/HU869gn5Km — Copa Santa Fe 2018 (@LaCopaSantaFe) 5 de agosto de 2018





El descuento de Matías Gallegos de lo poco para rescatar en Unión le dio vida al rojiblanco. Un cabezazo del goleador a los 23' de la etapa complementaria lo puso en partido pero no tuvo la suficiente claridad como para llegar al empate se trató de arrestos individuales pero desde lo grupal termino fallando.









Embed El gol de Matías Gallegos que le permitió descontar a @clubaunion. Ahora pierde 2 a 1 ante @UnionSunchales. https://t.co/I3SXwCIpmJ — Copa Santa Fe 2018 (@LaCopaSantaFe) 5 de agosto de 2018





Y en tiempo de descuento se fue expulsado Manuel De Iriondo. Así las cosas Unión dejó pasar la chance de acceder a la final y por qué no jugar dos partidos ante Colon, que debe disputar la otra semifinal ante Atlético San Jorge.





Poco para rescatar entre los refuerzos tatengues, ya que fue deslucido el trabajo de Braian Álvarez y Augusto Lotti. Ni hablar de Matías García, quien se fue a los 10 minutos lesionado por lo que el que más intentó fue Gabriel Compagnucci en la primera etapa con algunas corridas por derecha.





Está claro que Unión no cuenta con demasiado recambio dado que estos futbolistas son la primera opción para Leo Madelón cuando algún titular no esté en condiciones de estar desde el inicio. Sin embargo, no estuvieron a la altura de las circunstancias y terminaron cayendo ante el Bicho Verde, que jugará una nueva final de Copa Santa Fe.





Formaciones

Unión (0): 25-Joaquín Papaleo; 19-Santiago Lebus, 17-Brian Blasi, 13-Mariano Gómez y 24-Franco Godoy; 8-Gabriel Compagnucci, 16-Matías García, 23-Manuel De Iriondo y 18-Braian Álvarez; 21-Augusto Lotti y 26-Matías Gallegos. DT: Leonardo Madelón.





Unión de Sunchales (1): 1-Diego Aguiar; 4-Rodrigo López Alba, 2-Miguel Yuste, 6-Rafael Nicola y 3-Lucas Medina; 8-Matías Sarraute, 5-Diego Calgaro, 10-Federico Boasso y 11-Nicolás Vittarelli Góngora; 7-Joaquín Molina y 9-Matías Zbrun. DT: Adrián Tosetto.





Goles: PT 10' Matías Zbrun (US); ST 12' Federico Boasso (US), 23' Matías Gallegos (U).

Cambios: PT 11' Facundo Britos x Matías García (U); ST 14' Rodrigo Gómez x Santiago Lebus (U); 22' Carlos Ponce x Matías Sarraute (US); 27' Walter Bracamonte x Braian Álvarez (U); 31' Facundo Cabral x Matías Zbrun (US) y 38' Álvaro Aguirre x Joaquín Molina (US).





Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Mariano González.