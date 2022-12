Unión: Tate Campeón dejó su opinión tras otra reunión

Luego, añadió: "Está difícil que la Asamblea sea antes de fin de año, fueron varias las condiciones impuestas y por la época no creo que llegue. Ojalá se pueda dar, para tener los plazos cumplidos".

En otro tramo de su exposición resaltó que "algunos sectores siguen con las mismas dudas, tengo entendido que se les acercó por escrito el material para evacuar dudas. En cuestiones técnicas no hay muchas opciones, hay que dejar al resguardo el pasivo financiero y no debería haber objeciones en el balance".

Antes de la despedida añadió: "Espero y confío en que se pueda llegar a un acuerdo y que los unionistas sigamos con un canal abierto, hay que festejarlo, llegamos a una instancia donde no había información. Por eso estas reuniones son para festejar, el unionista siempre necesita información, hay que darla, esta vez el presidente estaba muy dispuesto al diálogo. No estuvo Marcelo Martín porque no se encontraba en Santa Fe".