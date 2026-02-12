Unión tendría una sola variante para recibir a San Lorenzo

Más allá de lo que fue probando Leonardo Madelón, el DT de Unión realizaría una modificación obligada para jugar ante San Lorenzo

La formación titular de Unión sería la misma que goleó a Gimnasia de Mendoza.

Este viernes desde las 22.15, Unión recibirá a San Lorenzo buscando revertir la muy mala imagen que dejó ante Central Córdoba. Y si bien se especuló mucho con la chance que haya cambios en la formación titular, en principio habría una sola variante.

Y la misma es obligada, dado que el zaguero Valentín Fascendini padece una lesión grado 2 de semitendinoso del muslo izquierdo y se perderá varios partidos.

En consecuencia, su reemplazante será Juan Pablo Ludueña, quien ya lo suplantó en el cotejo ante Gimnasia de Mendoza, cuando Fascendini debió cumplir una fecha de suspensión al ser expulsado ante Lanús.

Promediando la semana, el entrenador rojiblanco Leonardo Madelón ensayó otra variante, que fue el ingreso de Franco Fragapane en lugar de Bruno Pittón, para que Mateo Del Blanco vuelva a la posición de lateral izquierdo.

Sin embargo, por estas horas, la información indica que Bruno Pittón mantendría su lugar en la formación titular y el equipo sería el mismo que goleó a Gimnasia de Mendoza.

De esta manera, Fragapane esperaría su chance en el banco de relevos y resta definir si podrán ser tenidos en cuenta Augusto Solari y Lucas Menossi.

Así las cosas, la probable formación titular sería con: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Bruno Pittón; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Mateo Del Blanco; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.