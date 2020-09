Unión tiene en el radar un volante dirigido por Azconzábal

Con estos condicionantes en el camino, hubo varios pedidos que solicito el entrenador para armar el nuevo plantel que por distintas razones no llegaron. Como también es cierto que muchos futbolistas llegaron sin el expreso pedido del Vasco, aunque serán tenidos en cuenta.

Por eso en este particular mercado de pases, el estratega rojiblanco hizo hincapié en posiciones que consideró deben reforzarse. El caso reciente que no terminó de la mejor manera fue el del chileno Nicolás Penailillo. No parece haber, al menos por ahora, un plan B que satisfaga las necesidades de Azconzábal. Esta situación lo obligó a utilizar jugadores que no sienten naturalmente esa posición, la de marcador de punta por la izquierda.

▶️ Ezequiel Cirigliano ⚽️ Zacatepec (Mexico)

Ahora, una situación similar se presenta con la opción de poder nutrirse de un volante mixto y en este sentido, si bien el apellido sonó hace un par de meses, tal vez tomó más fuerza en los últimos días.

Se trata de Ezequiel Cirigliano, quien en las últimas temporadas estuvo militando en Zacatepec de México.

Nació el 24 de enero de 1992 en Buenos Aires y comenzó a jugar en River, para luego pasar por Hellas Verona, FC Dallas, Tigre, Atlético Tucumán y Zacatepec de México.

Aunque fue un cortó paso por el Decano (4 cotejos con 116 minutos jugados), cuando Azconzábal era el entrenador, es un punto importante para que este interés sea firme y poder sumarlo a la Avenida López y Planes.