"Unión tiene que vender para equilibrar sus finanzas"

Las finanzas tienen cada vez más un papel preponderante en los clubes argentinos , en especial en la Superliga donde la nueva organización intenta que no se produzcan los desfasajes de los últimos años.





Por eso organizó reuniones diarias con los tesoreros y directivos de los distintos participantes, con la misión de conocer en detalle cada realidad. Así fue como Jorge Ciceri, encargo de llevar adelante la economía de Unión, viajó a Buenos Aires para informar e informarse de las metas que tiene Superliga.





En diálogo con La Radio del Fútbol en Santa Fe (FM 96.7) expresó que "por un lado hubo reuniones específicas, tema licencias, cómo será el control de Superliga con los clubes, el día anterior iba a haber una reunión con responsables fincancieros para buscar nuevos sponsors, posibilidades para los clubes, tener recursos o adquisiciones con cuestiones especiales, me traje una serie de posibilidades pero no lo pude charlar con la Comisión Directiva y esta semana lo haremos".





El momento económico del país indefectiblemente afecta también en la realidad de los clubes. En este sentido, el dirigente rojiblanco enfatizó que "con el tema de la economía es todo una incógnita, uno no sabe cuando es el techo o el piso, por un lado para comprar se complica sobremanera, para vender y tener algún beneficio, el equilibrio lo sabremos cuando termine el mercado, no solamente con los jugadores, todo lo que es el movimiento del club se ve afectado por la suba de los útimos días. Unión tiene que vender, todos los clubes para equilibrar sus finanzas tienen que vender, nosotros no estamos exentos de esto".





La concreción de los objetivos propuestos también desembocó en una erogación que debe afrontar la dirigencia tatengue con el plantel que puso al equipo por primera vez en una copa internacional. En referencia a esto, Ciceri reconoció que "el tema de los premios con los jugadores está pendiente, ahora que volvieron a trabajar se verá la forma de hacerlo efectivo, como todos los clubes, estamos en la misma, sabemos que es complicado, Unión hizo un esfuerzo importante, no vendimos a ningún jugador, eso nos representó un desfasaje que hay que arreglarlo en este mercado, tenemos la segunda cuota de Martínez, pero será necesario otra venta para sostener el nuevo plantel en el próximo torneo".





Respecto a algunos temas puntuales, agregó: "Con Zabala hicimos el pago del 50% y queda el saldo por abonar. Por Alemán todo sigue en la misma situación, es una novela, promesa de pago que no llega y esperamos que FIFA tome intervención, estamos confiados que en estos tiempos vamos a cobrar a Barcelona de Ecuador, alrededor de 400.00 dólares".





Ciceri destacó el apoyo de los socios, más aún con un prolongado paréntesis en la competencia por la disputa del Mundial de Rusia. Por eso no dudó en afirmar que "hasta ahora 14 mil socios están pagando religiosamente la cuota a través de diferentes formas, estamos profundamente agradecidos, nos acompañaron siempre, existe un porcentaje del socio golondrina, pero estamos en un 90% de cobranza aún sin haber fútbol".





El sexto mes del año está llegando a su fin y el que se avecina traerá ingresos que pueden empezar a oxigenar la tesorería rojiblanca. A propósito de esto, el directivo agregó: "A partir de julio entran nuevos ingresos de Superliga, este año por varias razones, un 25% más lo vamos a cobrar en función de nuestra posición, nos significa un ingreso mayor, alrededor de un 35% nos aumentará los ingresos por Superliga. Toda la gente de la Comisión Directiva se desvive por lograr mayores ingresos, por suerte cerramos un nuveo sponsor en la camiseta y ahora habrá que ver que monto nos significa la conformación del nuevo plantel".





Antes de la despedida, cuando abordó el tema de los requisitos internacionales para jugar la Sudamericana 2019, el tesorero de Unión dijo lo siguiente: "la inversión más importante es modernizar las luces, tenemos varias propuestas de posibilidades técnicas buscando el beneficio para el club. Tuvimos presupuestos desde 100.000 a 600.00 dólares, tenemos la posibilidad de hacer conexión con otras empresas, hay que trabajar para realizar una inversión".