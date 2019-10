Este miércoles se verán las caras dos equipos con realidades muy opuestas, por un lado Unión que disfruta de su mejor presente en la Superliga con tres triunfos consecutivos incluido el Clásico.

Y por el otro Independiente que viene de cosechar tres derrotas al hilo contando la eliminación de la Copa Argentina que obligó a la renuncia de Sebastián Beccace. Por ello en el banco del Rojo estará sentado Fernando Berón.

Así las cosas, está claro que el Tate llega mejor parado a este encuentro, pero eso no dice nada, ya que el elenco de Avellaneda cuenta con futbolistas de mucha jerarquía que si bien no están atravesando un buen momento, son para no descuidar.

Leonardo Madelón tiene todo claro desde hace varios días y por ese motivo, por tercer cotejo seguido repetirá la formación titular. Mientras que el DT interino del Rojo mantenía alguna duda, pero el esquema elegido será un 4-2-3-1.

El historial entre ambos favorece ampliamente a Independiente que suma 26 victorias, contra 11 de Unión y 28 empates. La última vez que se enfrentaron fue triunfo del Rojo en Avellaneda por 2-1 con goles de Yeimar Gómez Andrade y Fernando Gaibor, mientras que para el Tate marcó Bruno Pittón.

Probables formaciones

Unión: Sebastián Moyano; Damián Martínez, Yeimar Gómez Andrade, Jonathan Botinelli, Claudio Corvalán; Ezequiel Bonifacio, Jalil Elías, Nelson Acevedo, Gabriel Carabajal; Walter Bou y Nicolás Mazzola. DT: Leonardo Madelón.

Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Nicolás Figal, Alan Franco, Gastón Silva; Pablo Pérez, Lucas Romero; Domingo Blanco, Martín Benítez, y Silvio Romero. DT: Fernando Berón.

Árbitro: Pablo Echavarría.

Estadio: 15 de Abril.

Hora de inicio: 19.10.

TV: TNT Sports.