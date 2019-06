La prioridad de las tres listas que se presentaron a las elecciones en Unión era lograr la continuidad de Leonardo Madelón, quien luego de la finalización de la temporada parecía que su futuro estaría lejos del club, y se lo relacionó con Vélez, Atlético Tucumán, Huracán y Cerro Porteño de Paraguay.

El Francés, cuando en varios encuentros con la prensa dijo que no tomaría partido por ninguno de los candidatos a la presidencia, fue en contra de dicha declaración y una semana antes de los comicios Luis Spahn manifestó que había llegado a un acuerdo para que continúe como DT en caso de imponerse en los comicios.

De esta manera, Madelón fue en contra de sus primeras declaraciones y jugó políticamente en unas elecciones que se realizaron en el club después de 12 años, y en la cual el actual titular rojiblanco se impuso casi por el 65%.

Pero lo más llamativo ocurrió una vez que la nueva CD se puso en funciones, ya que el pasado viernes se anunció a través de las redes sociales que Nereo Fernández y Jonathan Bottinelli, capitán y subcapitán respectivamente, no continuarían ya que la decisión deportiva fue no renovarles el contrato.

Esto generó que Horacio Focaccia, representante del arquero, manifestara en diálogo con LT10: "Es una noticia triste. Un jugador como él, siendo el arquero que más veces pisó el 15 Abril, merecía otro trato y una salida políticamente correcta. Muchas cosas no me extrañan, el fútbol cambió y a veces en esto tiene que ver con gente que no sabe nada de esto. Estoy apenado por él y Nereo está muy dolido. Incluso tengo entendido que habló con el presidente y Martín Zuccarelli, pero me parece que la cosa no viene de ahí".

Y arremetió: "Nereo merecía, más allá de la decisión deportiva, otro trato y que se lo comuniquen con mayor antelación. Sabemos que no es de palabras fáciles, pero lo conozco bien. Me hubiera gustado, sobre todo del técnico, que lo hubiese atendido de otro modo o que le hubiese dicho la verdad. Nereo es Unión. O una gran parte de él. Nereo está terriblemente dolido. Había otro modo de decírselo y sin cosas engañosas".

Mientras que Bottinelli prefirió llamarse a silencio, y solo se pronunció a través de una opinión que virtió el exjugador y actual periodista César Carnginano en Instagram, agredenciéndole sus palabras y subiendo una historia con dicha nota.

Pero este martes siguió la sangría, más allá que en las próximas horas también quedarán oficializados las salidas de otros jugadores que fueron claves en las últimas dos campañas, donde el Tate se clasificó para disputar la Copa Sudamericana (2019 y 2020).

Es que se le comunicó a Eduardo Magnín (DT de Reserva) y Marcelino Galoppo (Coordinador de divisiones inferiores), vía Zuccarelli, que no formarán parte del próximo proyecto deportivo, por lo cual se decidió no renovarles el contrato.

Quien salió a hablar por varios medios radiales de la ciudad fue Renoleta Magnín, quien por Radio Sol (FM 91.5) responsabilizó y le pegó duro a Madelón: "Lo veía venir hace dos años y medio, cada vez que iba a renovar siempre los palos en la rueda, a alguien le estábamos molestando por hacer las cosas bien, me entristece, yo voy a decir las cosas que no van a decir otros".

Y apuntó: "Madelón hace dos años y medio que me viene tirando baldes de mierda. Está muy convencido que todos le tienen miedo, hace sentir eso a un montón de gente, amenaza a gente, puso una idolatría que le da un montón, para mí la usa mal, trabajamos para él, habrá visto una sombra muy grande en nuestro trabajo, es claro. No tiene otra justificación".

Está claro que el nuevo ciclo deportivo que prepara Madelón vendrá cargado de novedades, debido a que pretende refundar futbolísticamente no solo al equipo sino al club entero. En una versión desconocida por muchos, arrancó por los dos grandes referentes que tenía el plantel como Nereo y Bottinelli y continuó con los formadores Magnín y Galoppo. ¿Se terminará ahí la limpieza o habrá más novedades?