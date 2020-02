Unión y Central Córdoba juegan la parte complementaria en el 15 de Abril

Unión y Central Córdoba de Santiago del Estero se miden en el estadio 15 de Abril, en un partido que cierra la programación de la 21ª fecha de la Superliga. Pita Pablo Echavarría.

El equipo de Leonardo Madelón, que viene de superar la primera fase de la Copa Sudamericana, se topará ante un adversario necesitado de obtener unidades para escaparle al descenso.

En un deslucido primer tiempo, Unión no tuvo ideas para para llegar al gol y cometió demasiadas imprecisiones con la pelota en los pies. El trámite fue parejo y cada equipo tuvo una chance clara para marcar.

Primero lo tuvo Unión en una pelota quieta, el balón le quedó a Troyansky que remató y tapó el arquero Rodríguez y en el rebote el Ruso alcanzó a mandarla al córner.

Pero tuvo que ver más con un descuido defensivo que por méritos de Unión. En contrapartida, Central Córdoba tuvo un mano a mano, luego de un taco de Núñez que lo dejó a Galeano de cara al gol.

El volante no definió bien pero hubo mérito de Moyano, que salió a tapar rápido y contuvo a medias, ya que la pelota quedo boyando y el que terminó salvando de manera providencial fue Milo para enviarla al tiro de esquina.

FedericoMilo.jpg Prensa Unión

El Ferroviario, con un esquema conservador, jugando con un punta, se las arregló para no sufrir en defensa, más allá de algunos centros cruzados.

Desde un primer momento salió a tratar de entretener la pelota en el medio y jugar lejos de Rodríguez; por momentos lo logró, ya que Unión en mitad de cancha careció de ideas. No pesaron por las bandas Cabrera y Carabajal, por lo tanto los puntas no tenían juego y no se los podía abastecer.

Así las cosas, el resultado del primer tiempo resultó justo, ya que cada uno tuvo su chance y no la supieron aprovechar.

Síntesis

Unión: Sebastián Moyano; Brian Blasi, Franco Calderón, Jonathan Bottinelli, Federico Milo; Javier Cabrera, Javier Méndez, Emanuel Cecchini, Gabriel Carabajal; Franco Troyanski y Nicolás Mazzola. DT: Leonardo Madelón.

Central Córdoba: Diego Rodríguez; Ismael Quilez, Jonatan Galván, Matías Nani, Jonathan Bay; Franco Cristaldo, Cristian Vega, Juan Galeano, Dany Cure; Gervasio Núñez; y Nicolás Miracco. DT: Gustavo Coleoni.

Goles:

Cambios:

Amonestados: Blasi (U)

Árbitro: Pablo Echavarría.

Estadio: 15 de Abril.