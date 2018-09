Unión y Madelón tienen claro el camino a recorrer

Unión no tiene misterios, los 11 titulares salvo imponderables se recitan de memoria y los mecanismos están muy aceitados. Los dos marcadores centrales (Gómez Andrade y Bottinelli) se complementan muy bien, al igual que el tándem de los volantes centrales (Acevedo y Pittón).





Se transforma en un equipo corto entre sus líneas que comprime mediante la intensidad que le imprime a los rivales. Y algo de eso ocurrió en el primer tiempo del Clásico, cuando salió a presionar bien arriba a Colón adelantando a los mediocampistas centrales.









Está claro que le falta arriba y que la ausencia de Lucas Gamba aún no la pudo suplir más allá de la buena voluntad y el sacrificio de Troyansky. Le falta en los metros finales, pero hasta tres cuartos de cancha es un equipo muy prolijo y bien trabajado.





El mensaje que baja el DT genera empatía en los jugadores, existe un convencimiento respecto a lo que deben implementar en la cancha y por ello la idea y la actitud no se negocian. No es casualidad que Unión apenas haya perdido un partido de los últimos nueve y que haya sido en la Bombonera ante Boca.





Y no es casualidad que en dos encuentros de la Superliga arrancó perdiendo y los empató (San Martín de Tucumán y San Lorenzo). Dando una muestra de carácter y de ser un equipo que está bien plantado. Obvio que tiene cosas por mejorar, sobre todo de mitad de cancha hacia adelante.









Lejos está del ideal, pero es para destacar que dentro de un plantel sin tanto recambio, Madelón encontró la fórmula para que Unión sea competitivo y sume puntos, como así también por primera vez en su historia clasificar a una Copa internacional.





Sin sobrarle nada, este equipo se metió en el hincha de Unión como hace tiempo no sucedía. No es casualidad que hace 15 partidos y más de un año que no pierde como local y que si bien como visitante no logra los mismos resultados, su postura no se modifica.





Por todo lo mencionado, está claro que Unión y Madelón transitan el camino correcto con más aciertos que errores, desde la asunción del técnico hace un año el Tate se convirtió en un rival respetable para todos y los hechos están a la vista.

















Si en algo coincide el ambiente del fútbol, es precisamente en que Leonardo Madelón le permitió a Unión tener una identidad de juego y ser reconocido como un equipo muy competitivo pero que además sabe a qué jugar. Independientemente del resultado, el Tate es confiable y sus jugadores conocen a la perfección lo que deben hacer dentro del campo de juego.