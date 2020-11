Unión y un equipo alternativo para recibir a Racing

Obviamente que el equipo no está confirmado, dado que luego de la excursión a Ecuador, el plantel realizó movimientos regenerativos y el Vasco no dispuso de ninguna práctica de fútbol. No obstante se especula que los titulares que estarían en cancha serían: Sebastián Moyano, Brian Blasi y Franco Troyansky.

LEER MÁS: Franco Calderón, la novedad de los concentrados de Unión

Es un interrogante saber si Fernando Márquez está desde el arranque o si continuará Juan Manuel García. Otra de las dudas está en la defensa para saber si el lateral izquierdo es Lucas Esquivel o Claudio Corvalán. En tanto que en la zona de volantes apostaría el DT por tres jugadores de las inferiores: Juan Nardoni, Leonel Bucca y Kevin Zenón.

Por su parte,Racing tendría tres cambios en relación al equipo que fue goleado por Atlético Tucumán: Augusto Solari por el paraguayo Lorenzo Melgarejo, (desgarrado) Leonel Miranda suplantará a Walter Montoya y Jonatan Cristaldo ingresará por el chileno Marcelo Díaz (lesión de meniscos).

Probables formaciones

Unión: Sebastián Moyano; Francisco Gerometta, Brian Blasi, Jonathan Galván, Lucas Esquivel o Claudio Corvalán; Leonel Bucca; Juan Ignacio Nardoni, Kevin Zenón; Mauro Luna Diale, Fernando Márquez o Juan Manuel García y Franco Troyansky. DT: Juan Manuel Azconzábal.

Racing: Gabriel Arias; Iván Pillud, Nery Domínguez, Leonardo Sigali, Eugenio Mena; Augusto Solari, Leonel Miranda, Matías Rojas; Jonatan Cristaldo, Lisandro López y Héctor Fértoli. DT: Sebastián Beccacece.

Árbitro: Jorge Baliño.

Estadio: 15 de Abril.

Hora de inicio: 18.45.

TV: TNT Sports.