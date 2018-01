Uno de los grandes anhelos de Madelón podría emigrar a México

El delantero argentino del Tijuana de México, Juan Manuel Iturbe, sufrió la rotura de ligamentos de la rodilla derecha y estará inactivo, por lo menos, durante los próximos seis meses.



El El club mexicano, cuyo equipo es dirigido por el entrenador argentino Diego Cocca, comunicó que en las próximas horas Iturbe, que pasó por Rver Plate, será operado en un centro médico de la ciudad de Los Ángeles.





El futbolista se lesionó a los 20 minutos del segundo tiempo del empate 0-0 con Monterrey, por la tercera fecha del campeonato mexicano, cuando fue reemplazado por el ecuatoriano Miller Bolaños.



"Muchas veces he caído, y muchas veces me he levantado. Esta lesión me hará más fuerte que nunca. Con mucha fuerza y fe sé que voy a salir adelante y el tiempo de recuperación será largo, pero con el apoyo de mi familia sé que va a ser más corto", señaló el jugador en su cuenta de la red Twitter.



Iturbe, de 24 años, nacido en el porteño barrio de Barracas, jugó en Cerro Porteño de Paraguay; Porto de Portugal; Hellas Verona, Torino y Roma, de Italia; y Bournemouth de Inglaterra.





