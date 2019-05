Luego de 12 años, el próximo sábado 1 de junio se realizarán las elecciones en Unión, donde el socio tendrá la posibilidad de decidir quiénes serán los encargados de comandar los destinos del club.

En esa contienda intervendrán el actual presidente Luis Spahn (Todos por Unión), Rubén Decoud (Glorioso 89) y Rodrigo Villarreal (Triunfo Tatengue), quienes en común tienen que pretenden que Leonardo Madelón siga siendo el entrenador del equipo.

El Francés dejó picando la chance de no renovar su vínculo una vez que terminó la participación del Tate en la Copa de la Superliga, incluso se quiso mantener al margen de la contienda electoral. Pero el pasado viernes, en la presentación de la lista de Spahn, el club informó del acuerdo para que continúe al frente del plantel.

Sin embargo, se trata solamente de las gestiones llevadas acabo por Todos por Unión, más allá que tanto la lista de Decoud como la de Villarreal también ya se habrían comunicado con el entrenador para seducirlo de que prolongue su estadía en el club en su tercera y exitosa etapa al frente del equipo.

Una vez resuelta la continuidad de Madelón la nueva dirigencia se tendrá que poner a trabajar de lleno en la continuidad de aquellos jugadores que el DT considera fundamentales.

En ese sentido habrá que ver qué pasa con el arquero, pero ante la pérdida de la titularidad de Nereo Fernández y la finalización de su vínculo con el club se podría apostar a contratar a uno de experiencia y jerarquía, más allá que volverán Matías Castro e Ignacio Arce, y que en el plantel se encuentran los juveniles Joaquín Papaleo, Alan Sosa y Marcos Peano.

En la defensa se entablarán conversaciones con Independiente, ya que hay un negocio común por Damián Martínez y Emanuel Britez. Ambos jugadores podrían continuar en el club en el cual vienen a jugar a préstamo, por lo cual a través de un trueque el Tate se podría asegurar al lateral derecho que hace dos años es titular indiscutido del equipo.

Los nuevos dirigentes tendrán la tarea de definir la continuidad de Bottinelli.

También habrá que negociar con Jonathan Bottinelli una extensión de su contrato. Vale recordar que el año pasado, aún cuando la competencia estaba en marcha, ya había definido la prórroga, aunque en esta oportunidad todo apunta a que las negociaciones serán un poco más complicadas en virtud de lo que pretende y de lo que Unión está dispuesto a desembolsar.

En la mitad de la cancha lo de Franco Fragapane parece cosa juzgada, por lo cual el hoy volante por la izquierda, con el pase en su poder, podría recalar en Rosario Central o Vélez, quienes lo tientan con una oferta muy superadora a la que en varias oportunidades ya le acercó Unión.

Otro tema a resolver será la continuidad de Augusto Lotti, quien en el primer semestre del año se destapó con buenas actuaciones y goles. El jugador quiere continuar en el Tate, aunque la aparición de varios interesados podría modificar el rumbo que podría buscarle Racing.

Mientras que hay un grupo de jugadores a los cuales se les termina el contrato que no continuarían en el club, ya que nunca pudieron ganarse un lugar o demostrar en los minutos en cancha que valdría la pena el esfuerzo para retenerlos.

Entre esos jugadores Claudio Corvalán admitió contactos con la dirigencia para extender su vínculo, mientras que habrá que ver qué pasa con Santiago Zurbriggen, quien es una pieza de recambio pero no estuvo a la altura como en otras etapas con la rojiblanca.

Mientras que será clave dilucidar cuál será la política de refuerzos que implementará el club, más allá que hasta aquí el único que se expidió al respecto fue Spahn, quien admitió que no se procederá a incorporaciones rutilantes y que el club no está en condiciones de comprar pases ni partes de los mismos.

En cuanto al capital del club los jugadores que podrían tener alguna propuesta para emigrar son Bruno Pittón, Mauro Pittón y Diego Zabala, más allá que Unión si es que llegan ofertas intentará venderlos en una cifra muy importante para afrontar los distintos compromisos económicos.