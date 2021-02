Vasco mantiene el misterio en Unión para visitar a Huracán

Algo que instauró desde que tomó las riendas del Tate en la temporada pasada. Mucho más sabiendo que, por la pandemia del coronavirus, no es posible la cobertura periodística presencial. Pero mediante algunas investigaciones se puede acceder a algunas pistas.

Ante Atlético Tucumán, Vasco apostó por un sistema 4-3-3, pero por momentos cambiaba para pararse con tres atrás, por una idea clara de la propuesta con la pelota y otra cuando debe defender. El equipo volvió a mostrarse voraz en ataque, pero nuevamente la falta de eficacia le cuesta caro. Tanto es así como luego lo terminó pagando en arco propio con apenas un par de llegadas del contrincante.

El balance defensivo es lo que se busca perfeccionar y tenía por delante una semana larga para ultimas detalles. Quizás, tal como se viene informando durante estos días, el interrogante estaría en la banda izquierda. Más que nada en torno a la posible vuelta del capitán Claudio Corvalán, quien se viene recuperando de un fuerte esguince de tobillo. se lo probaría en ejercicios exigentes y, en base a su respuesta, se verá si puede estar desde el arranque. Por ahora el titular es Juan Carlos Portillo.

Mientras que Nicolás Peñailillo, por el que tanto insistió Juan Azconzábal, todavía no tendría la habilitación, pero se está trabajando para que esto sea posible. A raíz de su falta de fútbol, estaría un poco más abajo en la consideración para ser titular, pero con Vasco no puede confirmarse nada, ya que se toma hasta el último momento para las reveler todo y muchas veces sorprende.

Mientras que de mita de cancha para arriba no habría tantos interrogantes, aunque no sería extraño que aparezca Marcos Borgnino, autor de un golazo de tiro libre sobre la hora para rescatar un punto valioso, pero con gusto a poco. De todas maneras, la meta sería no tocar demasiado.

Unión volverá a trabajar este sábado y domingo por la mañana, para después emprender el viaje hacia Capital Federal para esperar el cotejo ante Huracán por la 2ª fecha.