Vélez llegó a un acuerdo con Unión para comprar a Soldano

Sin embargo, Soldano tiene como prioridad jugar en el fútbol europeo e incluso manifestó que en el único club que jugaría en Argentina sería en Unión. Se sabe que existe un interés del West Bromwich quien juega en la segunda división de la liga inglesa y es el destino que seduce al goleador. En consecuencia está dispuesto a seguir aguardando un llamado de Inglaterra.





Quien salió a hablar sobre este tema fue Hernán Rubiola el representante del artillero quien dijo:"Este fin de semana o el que viene estaremos definiendo la situación de Franco. Si finalmente se decide no participar en el mercado nacional, habrá otro tiempito para ver el plano internacional".





Y aseguró: "La parte económica nunca va a tapar a la deportiva, la idea de Franco es analizar la proyección deportiva, ya que está cómodo y tranquilo en Unión".









Por lo cual habrá que esperar las próximas horas para conocer el futuro de Soldano. Si llega la oferta de Inglaterra su destino será el West Bromwich, caso contrario habrá que ver si acepta la propuesta de Vélez o si mantiene en pie su postura de continuar en Unión.





La definición se estira y el que más sufre es Leonardo Madelón ya que no sabe si podrá contar con el goleador y si el pase se concreta no tendrá demasiado tiempo para salir a buscar su reemplazante. Por lo cual no sería saludable estirar esta cuestión en el tiempo. Unión necesita el dinero o en todo caso la continuidad de Soldano. Pero antes que todo que se resuelva ya.









La novela por el pase de Franco Soldano continúa sumando capítulos y la definición por ahora no llega. En las últimas horas se conoció que la dirigencia de Unión y la de Vélez habrían llegado a un acuerdo para que el Fortín adquiera el 50% de los derechos económicos del goleador, recordando que el Tate cuenta con el 75%. Incluso se dice que también estaría arreglado el contrato del futbolista.