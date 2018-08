"Vengo a adaptarme desde donde me toque"

Fue la última incorporación de Unión y para muchos sorprendió cuando por las redes oficiales el club confirmó el regreso de Santiago Zurbriggen después de dos años y pasos por Lanús y Defensa y Justicia





Este viernes el valesano completó su primera semana de entrenamiento con sus compañeros y después fue uno de los encargados de charlar con la prensa. En el inicio reconoció que "el tema de la posición en estos días que entrené lo hice de central, me puedo desempeñar como lateral, como lateral izquierdo, derecho, tranquilamente puedo hacerlo en cualquiera de esas posiciones y Leo (Madelón) lo sabe muy bien".





Más adelante sostuvo: "Estoy muy feliz por el reencuentro, hay muchos jugadores de aquel plantel, el conocimiento con los nuevos fue rápido, me trataron de la mejor manera y contento de volver".





Independientemente de que pasó un par de temporadas fuera de la ciudad, el defensor confesó: "Seguí todos los años a Unión y se consolidó el semestre pasado con muy buenos resultados, una defensa muy sólida con gente de jerarquía, vengo a adaptarme y sumarme a este grupo que no tuvo grandes ausencias en este mercado de pases, adaptarme desde donde me toque, si me toca esperar lo voy a hacer de la mejor manera".





En el Jardín de la República el Tate deberá enfrentar a un equipo debutante que postergó su partido de la fecha inicial y se mostrará por primera vez este lunes. En este sentido, Zurbriggen reconoció: "Nosotros venimos de jugar con Aldosivi que está dando los primeros pasos, salió un partido muy bueno, si bien fue trabado pero se lo sacó adelante, allá con toda la gente que meterá presión tenemos que tratar de ser inteligentes, no salir como locos, aprovechar las situaciones que tengamos, para traer un muy buen resultado a Santa Fe".





En este tiempo de ausencia en Unión, el defensor confesó: "Estuve dos años afuera haciendo experiencia y eso sirve siempre, en cada experiencia en cada club aprendés, cada cuerpo técnico y compañeros te enseñan, me siento con más herramientas, con otros sistemas y me siento muy bien, por ahí jugué poco este último semestre por la lesión pero me estoy adaptando rápido en mi vuelta al club".





Y en la despedida afirmó: "Siempre seguí a Unión, creció día a día, por algo se están cumpliendo objetivos, institucionalmente muy bien, ordenado, cuando me fui no estaba el tema de las comidas, nutrición y va creciendo, de a poco pero está bueno".