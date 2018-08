Federico Andrada tuvo el primer contacto con sus nuevos compañeros, aceptando este desafío de regresar al fútbol argentino tras su paso por Italia. Y luego de ese momento de intimidad con el resto de los futbolistas, atendió a la prensa y no dudó en afirmar que llega "a un gran club donde hace un año me habían llamado para venir a este desafío. Unión tuvo un campeonato muy bueno, el técnico me llamó y me dijo que me necesitaba, vengo con la mentalidad de seguir arriba y terminar en una buena posición el campeonato, con mucha confianza y ganas de empezar ya".





El delantero recordó: "Arranqué en River de muy chico, me tocó jugar en Francia , Italia. La verdad que al comenzar de muy chico, ahora me siento más maduro, soy un mediapunta o punta, el técnico decidirá dónde jugaré. Vengo bien con una pretemporada encima, el lunes estaré a la par del grupo".





Andrada es consciente de que "físicamente estoy bien, me falta un poco de fútbol y es normal, conozco a muchos chicos del plantel. El fútbol argentino lo tengo adaptado y a partir de la próxima fecha ojalá pueda demostrar lo que puedo dar, soy uno más de este gran plantel que tiene Unión".





En muchos mercados de pases, el propio Leonardo Madelón fue quien tomó contacto con los futbolistas para convencerlos del proyecto y tentarlo con la posibilidad de venir a vestir la camiseta roja y blanca. En este sentido, el futbolista reconoció que le gusta venir "a un lugar donde quieran que vengan, por tema de contrato no se pudo dar. Me sedujo el último año que tuvo Unión, es un club bárbaro que está en un gran momento; la mentalidad es seguir en este camino, hay que seguir así. Soy feliz y ojalá pueda rendir lo que tengo pensado".





Las pocas horas en la capital de la provincia le impidieron tener un contacto con el resto de sus compañeros, aunque expresó que "Madelón me dio el apoyo y confianza, que esté tranquilo, hay un plantel humlidle y joven , que siempre me van a apoyar. Me dio plena confianza para demostrar lo que puedo dar".





En la parte final, afirmó que tuvo entrenadores "que me hicieron jugar de 9 como otros que me hicieron jugar por afuera; si jugamos con dos puntas y lo practicaremos, no tengo problemas de jugar de mediapunta o de punta. Si bien tenía chances de seguir en Europa, Unión no es un club cualquiera, juega copa; es el desafío de mantener este momento y seguir logrando cosas importantes".