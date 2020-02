VIDEO: Unión saldrá ante Atlético Mineiro con ansias de superación

Unión tiene todo casi listo para presentarse en la edición 2020 de la Copa Sudamericana en casa. Será la segunda participación en fila, con el agregado de ser el único representante del interior en esta competencia de la Conmebol. El primer escollo será Atlético Mineiro de Brasil, con el que se medirá este jueves en el estadio 15 de Abril, desde las 21.30, por la primera fase.

No es el rival más accesible desde ya, pero el grupo no se quiere dejar amedrentar por nadie y buscará ser protagonista, imponiendo presencia y metiendo presión desde las tribunas, con un estadio 15 de Abril que lucirá a pleno.No es para menos, es un privilegio del que es digno ser presente y la idea es plasmar una pasión que se mantiene inalterable pese al paso del tiempo.

El entrenador Leonardo Madelón bajó este mensaje de optimismo para alcanzar un resultado que le permita luego afrontar el desquite del jueves 20 de febrero en el Arena Independiente de Belo Horizonte. Justamente hay un aliciente para tener en cuenta respecto a los debuts, ya que en 2019 arrancó el torneo superando en casa a Independiente del Valle, con goles de Nicolás Mazzola y Augusto Lotti.

Unión 2 Independiente del Valle 0 - Salidas, Goles y Final 20/3/2019

Un partido en el que marcó grandes diferencias y quedó corto en el marcador, ya que se fallaron dos penales que después para la vuelta hubiesen sido definitorios. Más que nada porque terminó cayendo por penales tras perder en el tiempo regular 2-0 ante el que después terminaría siendo el campeón (superó a Colón en la final).

Por eso hay confianza y por eso la expectativa es tan grande, no solo en los jugadores y el cuerpo técnico, sino también en la gente, que quiere seguir creciendo en el terreno internacional.