Vinculan a Soldano con un gigante de Brasil

Por eso no extrañó que en el mercado de verano se mencionara la chance de que el sunchalense emigre de la institución. Incluso viajó a Italia para tramitar su ciudadanía y a pesar que hubo algunos clubes interesados en contratarlo ninguno se acercó a los 5.000.000 de dólares que pretendería el Tate.

Y como en cada mercado de pases, sobre todo en el que se avecina que será más largo de lo habitual por la disputa del Mundial de Rusia, el plantel sufrirá grandes cambios. Y el jugador que más chances tiene de dejar al club, más allá de aquellos a los que se le termina el contrato, es Franco Soldano.

El atacante en zona de vestuarios del Presbítero Bartolomé Grella, cuando el equipo abrochó su clasificación a la segunda ronda, manifestó que dejaba todo en manos de su representante y que él solo se iba a dedicar a descansar.

Lo concreto es que los dirigentes esperan con ansias las llegadas de ofertas por el sunchalense, mientras que su representante entabla diferentes gestiones ofreciéndolo en el exterior. Es así que varios portales brasileños hoy lo vinculan al Flamengo.

No se informa como un interés del club en sumarlo, sino más bien de un ofrecimiento que es evaluado por los dirigentes de uno de los equipos más grandes y populares de Brasil . Desde Santa Fe no esperan otra oferta que no sea superior a los 5.000 de dólares, atendiendo a que el club tiene el 80% de su pase, mientras que el resto le pertenece a su familia.