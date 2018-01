"Voy a hablar el viernes con Bordagaray para intentar convencerlo"

Parecía todo encaminado para que en este mercado de pases el deseo del entrenador se pueda cumplir, ya que el delantero no está entre las primeras alternativas del entrenador de su actual club , y el Tate se convirtió en uno de los mejores equipos del fútbol argentino, con todo lo que ello implica a la hora de que un jugador tome o no la decisión de desembarcar en un equipo.





Pero a medida que se acerca el arranque del campeonato la chance parece una vez más diluirse, aunque Leo Madelón se guarda una carta. Es que el próximo viernes el Tate jugará su último amistoso de pretemporada ante Defensa y Justicia , equipo donde juega Fabián Bordagaray, el delantero que pretende para su equipo, y anunció en diálogo con LT10 que intentará convencerlo personalmente.









"Está difícil por una decisión de él, estamos haciendo todo lo posible por contratarlo. Voy a tratar de hablar el viernes a ver si lo puedo convencer, entiendo su justificación. Invirtió ahí, está cómodo viviendo cerca de la localidad donde juega; lo entiendo, pero vamos a tratar de convencerlo", advirtió el entrenador en diálogo con Diez en Deportes (LT10 AM 1020).





En tanto que inmediatamente advirtió: "Estamos buscando, mirando por todo lado, algo del exterior, pero vamos a traer. Estoy tranquilo, ya que la mayoría de los clubes estamos en la misma posición, movieron el mercado los que lo tenían que hacer y el resto estamos agarrando de rebote".









Y a continuación contó: "Me ofrecieron el hermano de Maxi Rodríguez de San Martín de San Juan (Gastón Rodríguez Maeso). Está en Peñarol, jugó poco, es un delantero por el frente de ataque, no es de área, lo vamos viendo y pidiendo datos, porque no podemos equivocarnos. De cualquier manera estamos laburando muy bien, nuestros chicos están bien, hay que estar tranquilo y disfrutar de esto".





"No me quiero equivocar en la contratación de los refuerzos porque no quiero que el club lo sienta. Son jugadores que hay que buscarlos para un año y medio, porque el plantel de acuerdo a cómo termine el torneo es posible que pueda desarmarse, por lo que hay que pensar en traer jugadores ahora para el próximo torneo, hay que analizar las cosas bien, si te equivocás y le errás mal, por un año y medio, es duro para un club", manifestó en otra parte de la charla.









También se lo consultó sobre si sigue buscando el volante mixto en el mercado, y destacó: "Se está poniendo muy bien Claudio Aquino , me alegra mucho. El Droopy (Rodrigo Gómez) está muy bien, es distinto, por lo que creo que más o menos estamos bien".









Y en el final se le preguntó si era una presión tener a Droopy en el banco y reconoció: "Somos un equipo, veremos cómo larga el torneo, si va de entrada o al banco, ya lo hablé. Se lo dije cuando estaba en México, le dije que lo necesitaba entre los 20 y lo entendió, cuando uno habla con alguien nunca le ofrece la camiseta titular, y me dijo que me quede tranquilo que era lo que corresponde".

















Desde hace mucho tiempo que está en el radar de Leonardo Madelón, incluso cuando el entrenador transitaba su segundo período como entrenador de Unión. Sin embargo, por distintas cuestiones del mercado de pases la operación nunca se pudo cristalizar.