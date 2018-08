"Yo también me pregunto si estaré en el Clásico"

El arquero Nicolás Navarro le negó el gol con dos muy buenas tapadas ante sendos cabezazos, por lo cual más allá de no convertir Franco Soldano marcó presencia dentro del área rival. Y en esta época cada vez que termina un partido de Unión es inevitable preguntar por el futuro del goleador rojiblanco.





Existe una oferta por parte del Monterrey de México y en consecuencia se aguarda que las gestiones tengan un final para bien o para mal. Mucho más teniendo en cuenta que Unión visitará a Colón el próximo domingo y obviamente Leonardo Madelón y el propio futbolista desean de una vez por todas tener certezas.





Por ello cuando se le preguntó si estará presente en el Clásico, respondió: "Yo también me pregunto si podré jugar el Clásico. Tengo la cabeza en Unión y pienso en el partido del domingo ya que se trata de una semana especial. Pero esta situación es día a día y a lo mejor mañana cambia. Con los dirigentes no hablé y a mi representante le dije que cuando tenga algo concreto me avise. De todas maneras, tengo una relación de amistad con él y tiene toda mi confianza".









Y siguió: "Sabemos que el Clásico es especial, pero lo tomo con tranquilidad ya que no el primero que voy a jugar. Por lo cual desde mañana (hoy) vamos a trabajar pensando en ese partido".





En cuanto a lo que fue el partido y la producción del equipo, el delantero manifestó: "Si el partido duraba cinco minutos más lo podíamos ganar. Demostramos que somos un equipo muy maduro y que cualquier rival que venga se le va a hacer muy difícil sacar algún punto de este estadio. Estoy muy contento ya que pudimos mantener el invicto en casa. Y demostramos que nos sobreponemos a las adversidades".









Para luego agregar "Habla bien de nosotros que hicimos figura al arquero rival, si bien se podría decir que no fuimos eficaces, la realidad indica que hubo más méritos del arquero que errores nuestros en la definición. Por momentos lo llevamos por delante a San Lorenzo y nunca nos desesperamos ya que en cualquier momento podemos convertir y lo demostramos ante Aldosivi y San Martín de Tucumán".





A la hora de hablar del penal que ejecutó Rodrigo Gómez dijo "Yo soy el encargado de patear, pero el Droopy me lo pidió y no hay problema. Había entrado muy bien en el partido y además ya había marcado por la Copa Argentina, así que no pasa nada".