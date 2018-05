Zabala: "Nos preparamos para ganar en La Bombonera"

Diego Zabala está terminando una gran temporada con la camiseta de Unión. Llegó tras un gran esfuerzo de la dirigencia para jerarquizar al plantel y rápidamente se ganó un lugar en el equipo titular. También conquistó el cariño de la gente gracias a su fútbol y poder de gol.





Didí sabe que el Tatengue está ante una oportunidad de hacer historia, aunque es consciente que para lograrlo deberán dar el golpe en La Bombonera ante el puntero Boca. Sobre la actualidad del plantel, el uruguayo afirmó: "El grupo está bien, contento por eso. Se viene una final más, ya ganamos la primera y ahora tenemos un partido distinto y ante un rival muy difícil, pero confiando en hacer lo nuestro".





Mientras que se metió de lleno en el duelo ante el líder de la Superliga y tiró: "Nos preparamos para ganar. Sabemos que quizás no está pasando por un buen momento futbolístico, más que nada en la Copa, porque después en el campeonato siguen primeros. Será un rival complicado, porque tiene jugadores de mucha jerarquía y calidad y por eso trataremos de hacer un buen partido con nuestras armas".





"Es uno de los partidos más lindos de jugar por lo que significa Boca y por ser en La Bombonera. Creo que para nosotros son los cotejos más atrayentes porque son partidos donde ambos equipos proponen. Nosotros buscaremos hacer lo mismo que contra Talleres, que fue muy bueno, y traernos los tres puntos", agregó en otra parte de la conferencia de prensa.





Pero no se quedó ahí y analizó: "Hay que estar concentrados y correr todos parejos. Cuando tengamos la pelota hay que jugar simple. En lo que va del campeonato los mejores partidos fueron de esa manera, siendo efectivos y manteniendo la solidaridad al momento de marcar. Por ahí puede pasar la clave para traernos algo".









Zabala es consciente que el Xeneize tendrá la presión de salir a ganar para dejar atrás la mala atuación en la Libertadores, donde empataron en Barranquilla frente a Junior. Por lo cual el charrúa afirmó: "Ellos seguramente saldrán a ganar, porque están en su cancha y con su gente. Nosotros también saldremos con la misma idea, así que esperemos que se dé un buen partido. Tenemos que estar concentrados los 95 minutos que dura el partido, corriendo y metiendo cuando no tengamos la pelota y tratar de ser atrevidos cuando la tenemos. Si vamos pensando en defendernos, seguramente no nos traeremos nada".





En cuanto a su experiencia en una de las canchas más emblemáticas del fútbol argentino, apuntó: "Es la primera vez que jugaré en la Bombonera. Fui una vez cuando era chiquito, pero después nunca. Me tocó enfrentarlo con Vélez, pero en Liniers".













Se refirió también a la pelea por ingresar a la Sudamericana y manifestó: "Se nos pueden dar resultados, pero nosotros no queremos depender de nadie y por eso saldremos a buscar los tres puntos. Ambos nos estamos jugando cosas importantes; ellos por ser campeones y nosotros por ingresar a una copa. Está todo muy parejo y por eso no se puede andar especulando. Tenemos que hacer un partido largo y aprovechar los momentos buenos para ganar el partido"





"Miro la mayoría de los partidos, porque tenés que conocer a los rivales, pero no soy de andar sacando cálculo, porque sé que dependemos de nosotros mismos para entrar a una Copa y hacer historia. Estamos por el buen camino, pero aún falta. Hasta la última fecha no se definirá nada. El fútbol argentino es muy parejo y no me sorprende que la cosa esté así. Me alegra que sea así para un mejor espectáculo. Es lindo ver que muchos equipos arriesgan", cerró el charrúa, quien marcó ante Talleres el último tanto de la contundente victoria por 3-0 en el 15 de Abril.